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FRANCE

PSG – Bayern Munich : les groupes dévoilés pour ce choc

Par Louis Chrestian - 28 Avr 2026, 12:00
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L’heure approche pour l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison. Le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des Champions, et les deux entraîneurs ont levé le voile sur leurs groupes.

Une affiche XXL au Parc des Princes… avec déjà quelques surprises.

Un PSG au complet avec Vitinha

Bonne nouvelle pour Luis Enrique : il pourra compter sur un groupe quasiment au complet pour ce choc européen.

Longtemps incertain, Vitinha est bien présent dans la liste parisienne. Un retour précieux pour le milieu de terrain, tant son influence est importante dans le jeu du PSG.

Avec un effectif au complet, Paris aborde cette demi-finale avec toutes ses armes, prêt à frapper fort à domicile.

Le Bayern avec ses stars… mais amoindri

En face, le Bayern Munich se déplace avec plusieurs cadres majeurs.

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Harry Kane ou encore Luis Díaz sont bien du voyage, tout comme les internationaux français Michael Olise et Dayot Upamecano.

Mais tout n’est pas parfait pour les Bavarois.

Des absences importantes côté allemand

Plusieurs joueurs manqueront à l’appel pour cette demi-finale aller. Raphaël Guerreiro et Serge Gnabry sont notamment absents, tout comme Lennart Karl et Tom Bischof.

Des absences qui pourraient peser dans l’équilibre de l’équipe allemande, notamment sur les côtés.

Une surprise dans le groupe bavarois

Annoncé forfait, Sven Ulreich est finalement bien présent dans le groupe.

Un retour inattendu qui apporte une solution supplémentaire au poste de gardien et témoigne de l’importance de cette rencontre.

À noter également la présence de jeunes talents comme Deniz Ofli (19 ans) et Filip Pavic (16 ans), preuve que le Bayern n’hésite pas à intégrer sa jeunesse dans les grands rendez-vous.

Un choc sous haute tension

Avec un PSG au complet et un Bayern légèrement diminué mais toujours redoutable, cette demi-finale aller s’annonce explosive.

Le Parc des Princes sera le théâtre d’un duel entre deux géants européens, où chaque détail comptera avant le match retour.

Une chose est sûre : le spectacle promet d’être au rendez-vous.

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