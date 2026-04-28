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FRANCE

PSG – Bayern : fidèle à l’OM, Emmanuel Macron donne son pronostic pour le choc

Par Louis Chrestian - 28 Avr 2026, 16:20
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Le choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich dépasse largement le cadre sportif. À quelques heures de cette demi-finale de Ligue des Champions, une prise de parole inattendue est venue animer l’avant-match : celle de Emmanuel Macron.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son pronostic n’est pas passé inaperçu.

“Je suis supporter de l’OM… mais”

En déplacement à Andorre, le président de la République a été interrogé par un étudiant sur l’issue de la rencontre.

Sa réponse a immédiatement fait réagir :
« Moi, je suis un supporter de l’OM, mais ce soir, c’est le PSG qui joue. Donc, je suis pour le PSG. »

Un clin d’œil assumé à son attachement pour l’Olympique de Marseille, tout en affichant un soutien circonstanciel au club parisien.

Un pronostic clair et assumé

Mais Emmanuel Macron ne s’est pas arrêté là. Il a même livré un score précis :

« Je pense qu’ils vont gagner 3-1. »

Un pronostic audacieux face à un adversaire du calibre du Bayern Munich, habitué aux grands rendez-vous européens.

Un PSG jugé capable

Le chef de l’État a également salué la qualité de l’effectif parisien :

« Pour la Ligue des Champions ? Ce n’est jamais gagné, mais ils ont une très belle équipe. »

Un avis partagé par de nombreux observateurs, qui voient le PSG comme un sérieux prétendant cette saison.

Une sortie qui fait réagir

Forcément, cette déclaration ne passe pas inaperçue. Entre politique et football, chaque prise de position du président est scrutée, commentée… et parfois détournée.

D’autant plus lorsqu’elle concerne deux clubs rivaux comme Paris et Marseille.

Le terrain aura le dernier mot

Si le pronostic est lancé, le verdict se jouera sur la pelouse du Parc des Princes.

Face à un Bayern expérimenté, le PSG devra confirmer les espoirs placés en lui.

Une chose est sûre : avec un tel choc et une telle déclaration, la soirée s’annonce électrique.

Et peut-être que, pour une fois, même les supporters marseillais regarderont Paris avec attention.

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