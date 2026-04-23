Pronostic Real Betis – Real Madrid : les Merengue jouent leur dernière carte pour le titre

Voici l’analyse complète du match de la 32e journée de Liga entre le Real Madrid et Gérone, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Toujours relégué à neuf points du FC Barcelone, leader de la Liga, le Real Madrid semble décrocher dans la course au titre et se dirige vers une saison blanche. N’ayant plus que le championnat à jouer, les Merengue se déplacent ce vendredi (21h) sur le terrain du Real Betis, cinquième au classement.

Liga – Real Betis vs Real Madrid

Vendredi 24 avril 2026 · 21h · Stade Benito-Villamarín

Real Betis : un outsider solide à domicile

Cinquième du championnat, le Betis réalise une saison cohérente et reste en course pour une qualification européenne. À domicile, les Andalous sont capables de poser de sérieux problèmes, avec une production offensive intéressante et une moyenne d’environ 1,5 but par match .

Même si leur forme récente est un peu plus irrégulière, le Betis reste une équipe difficile à manœuvrer, surtout dans son stade. Leur capacité à exploiter les espaces et à se projeter rapidement pourrait mettre en difficulté une défense madrilène parfois friable.

Le scénario d’un match ouvert est donc très probable.

Real Madrid : réagir pour entretenir un mince espoir

Relégué à neuf points du FC Barcelone, le Real Madrid n’a plus vraiment le droit à l’erreur dans cette fin de saison. Éliminés des autres compétitions, les Merengue peuvent désormais se concentrer uniquement sur la Liga, avec l’objectif de terminer le plus haut possible.

Malgré une saison irrégulière, les Madrilènes restent redoutables offensivement, avec plus de 2 buts marqués en moyenne par match . Leur principal problème réside davantage dans l’équilibre défensif : ils encaissent régulièrement, avec une série récente où ils n’ont presque jamais gardé leur cage inviolée .

Dans ce contexte, on peut s’attendre à voir un Real Madrid tourné vers l’attaque, prêt à prendre des risques pour aller chercher les trois points.

Les confrontations récentes

Sur les dernières oppositions, le Real Madrid conserve un net avantage, avec une seule défaite lors des 11 derniers affrontements face au Betis .

Sur les 10 derniers matchs :

Real Madrid : 4 victoires

Real Betis : 1 victoire

Matchs nuls : 5

À noter également le large succès madrilène lors du match aller (5-1), preuve de l’écart potentiel entre les deux équipes.

Les compos probables

La compo probable du Real Betis : Valles – Bellerin, Bartra, Natan, Gomez – Amrabat, Roca – Antony, Fornals, Ezzalzouli – Hernandez

La compo probable du Real Madrid : Lunin – Alexander-Arnold, Alaba, Huijsen, Carreras – Valverde, Bellingham, Tchouaméni, G. Garcia – Mbappé, Vinicius.

Les joueurs à suivre

Abde Ezzalzouli (Real Betis) : en grande forme ces dernières semaines, l’ailier marocain reste sur une série impressionnante avec 3 buts et 2 passes décisives lors de ses 3 derniers matchs. Très percutant balle au pied, capable de faire des différences en un contre un, il représente l’une des principales armes offensives du Betis. Dans un match qui pourrait offrir des espaces, sa vitesse et sa créativité pourraient faire très mal à la défense madrilène.

Kylian Mbappé (Real Madrid) : l’attaquant français continue de répondre présent dans les moments importants, lui qui a trouvé le chemin des filets lors de 3 de ses 4 dernières rencontres. Toujours aussi dangereux dans la profondeur, Mbappé sera l’atout numéro un du Real Madrid pour faire la différence. Sa capacité à accélérer et à conclure les actions en fait une menace constante pour la défense andalouse.

Les tendances de cotes : avantage Real Madrid

Résultat Cote Tendance Victoire Betis 3,6 outsider dangereux Match nul 4,0 scénario crédible Victoire Real Madrid 1,80 favori

Probabilités implicites :

Real Madrid : ~50-55 %

Match nul : ~22-25 %

Betis : ~25-28 %

Le Real Madrid part favori, mais l’écart reste mesuré, ce qui reflète la difficulté du déplacement.

Les pronostics de ChatGPT pour Betis – Real Madrid

Victoire du Real Madrid : Même si le déplacement est compliqué, la qualité individuelle et l’enjeu devraient permettre aux Madrilènes de faire la différence. Le Betis peut poser des problèmes, mais semble un cran en dessous sur la durée.

Les deux équipes marquent + plus de 2,5 buts : Les statistiques vont clairement dans ce sens : les deux équipes marquent très régulièrement, et les matchs du Real Madrid sont souvent prolifiques.

Score possible

3-1 pour le Real Madrid : On peut s’attendre à un match rythmé et ouvert, avec des occasions des deux côtés. Le Betis devrait trouver la faille, mais la puissance offensive du Real Madrid pourrait finir par faire la différence, notamment en seconde période.