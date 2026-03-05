Pronostic Athletic Bilbao – FC Barcelone : un succès à San Mamés pour se rapprocher du titre ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici l’analyse complète du match de la 27e journée de Liga entre l’Athletic Bilbao et le Barça, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après son élimination en demi-finale de la Coupe du Roi, le FC Barcelone retrouve la Liga avec un périlleux déplacement ce samedi (21h) sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. Leaders du championnat avec quatre points d’avance sur le Real Madrid, les Catalans chercheront à préserver leur avance et à ramener un résultat positif du Pays Basque, un terrain historiquement difficile.

Liga – Athletic Bilbao vs FC Barcelone

Samedi 7 mars 2026 · 21h · Stade San Mamés

Athletic Bilbao : faire chuter le leader à domicile

L’Athletic Bilbao reçoit ce samedi le FC Barcelone dans un San Mamés qui peut être un vrai atout. Les Basques ont montré des signes de progression récemment et disposent d’une bonne base défensive à domicile, même si leurs résultats sont parfois irréguliers. Ils chercheront à surprendre un Barça solide, en misant sur une organisation rigoureuse et des transitions rapides pour exploiter les espaces laissés par l’adversaire.

Face aux Blaugrana, il faudra aussi éviter les pertes de balle dans l’entrejeu et rester concentrés sur chaque action, car le Barça a souvent fait la différence contre des défenses hautes dans le passé.

FC Barcelone : préserver son avance et confirmer

Le FC Barcelone revient en Liga après une élimination en demi‑finale de la Coupe du Roi. Les Catalans dominent le championnat avec quatre points d’avance sur le Real Madrid et auront à cœur de conforter leur première place en ramenant au moins un point du Pays Basque.

Ils pourront s’appuyer sur leur attaque fluide et leur maîtrise du ballon pour imposer le rythme, tout en restant vigilants face aux contres basques. Un résultat positif permettrait de continuer à mettre la pression sur les Madrilènes et de rester en pole pour le titre.

Les confrontations récentes

Les dernières rencontres entre Athletic Bilbao et Barcelone ont été largement dominées par les Catalans :

Barcelone : 8 victoires

Bilbao : 0 victoire

Nuls : 2

Le FC Barcelone reste sur cinq victoires consécutives face à Bilbao, dont la dernière en demi-finale retour de la Supercoupe d’Espagne (5-0).

Les compos probables

La compo probable de l’Athletic Bilbao : Simon – Areso, Vivian, Laporte, Berchiche – Rego, Jauregizar – I.Williams, Sancet, Berenguer – Guruzeta.

Absents : Alvarez (suspendu), Egiluz, Prados Diaz, Sannadi, N. Williams (blessés).

La compo probable du Barça : J. Garcia – Cancelo, Cubarsi, E. Garcia, Martin – Bernal, Pedri – Yamal, Lopez, Raphinha – Torres.

Absent : Christensen, de Jong, Gavi, Koundé, Baldé (blessés).

Incertain : Lewandowski (blessé).

Les joueurs à suivre

Pour Bilbao

Inaki Williams : L’attaquant basque reste une menace constante sur son côté, capable de créer des décalages et de surprendre la défense barcelonaise sur des courses en profondeur.

Pour Barcelone

Lamine Yamal : Le jeune ailier catalan est en grande forme, avec 3 buts et 2 passes décisives lors des trois derniers matchs. Percutant, créatif et capable de faire la différence en un contre un, il pourrait être l’élément clé pour faire sauter le verrou basque à San Mamés.

Les tendances de cotes et marchés

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Athletic Bilbao (1) Unibet 4,60 Stable Match nul (X) Unibet 4,25 Stable Victoire FC Barcelone (2) Unibet 1,57 Stable

Probabilités implicites approximatives

Bilbao : 21 %

Nul : 23 %

Barcelone : 64 %

Malgré un déplacement à San Mamés, les bookmakers font clairement du Barça le grand favori de cette rencontre avec une cote de 1,57. L’écart reste conséquent, preuve de la confiance accordée aux Catalans.

Cependant, l’Athletic Bilbao, coté à 4,60, pourra s’appuyer sur l’avantage du terrain et l’ambiance toujours bouillante de San Mamés pour tenter de faire déjouer les Blaugrana. L’impact physique, le pressing intense et les transitions rapides pourraient être des clés pour créer la surprise.

Notre pronostic du match Athletic Bilbao – FC Barcelone

Victoire du FC Barcelone : les Catalans ont les moyens de maîtriser le jeu, même dans un contexte difficile à San Mamés. Ils montrent une meilleure cohérence offensive sur la saison et une capacité à faire la différence dans les moments clés.

: les Catalans ont les moyens de maîtriser le jeu, même dans un contexte difficile à San Mamés. Ils montrent une meilleure cohérence offensive sur la saison et une capacité à faire la différence dans les moments clés. Total de buts > 2,5 : Avec une attaque catalane très en forme et l’Athletic prêt à contrer, il y a de bonnes chances que le match dépasse 2,5 buts, ce qui est cohérent avec l’historique de rencontres entre ces deux équipes où les débats ont souvent été ouverts.

Scores possibles

1‑2 pour Barcelone : scénario le plus probable, avec Bilbao bien organisé mais Barça trouvant la faille.

: scénario le plus probable, avec Bilbao bien organisé mais Barça trouvant la faille. 0‑3 pour Barcelone : si le leader impose son rythme dès le début.

: si le leader impose son rythme dès le début. 2‑2 : un nul animé si Bilbao profite des erreurs défensives catalanes.

Ce choc oppose un Athletic Bilbao combatif à domicile à un FC Barcelone ambitieux, leader de la Liga, dans un match qui pourrait être décisif pour la course au titre. San Mamés promet une rencontre intense et spectaculaire.