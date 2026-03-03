Coupe du Roi : Le FC Barcelone héroïque mais éliminé, Koundé blessé

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Le FC Barcelone est passé tout près d’un exploit monumental. Victorieux 3-0 de l’Atlético de Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi, les Catalans échouent à un but de l’égalisation après leur lourde défaite 4-0 à l’aller. Une soirée héroïque… mais frustrante. Et surtout marquée par la blessure de Jules Koundé.

Un Camp Nou en feu, une remontada presque réussie

Dans un Camp Nou bouillant malgré les travaux, les hommes d’Hansi Flick ont attaqué pied au plancher.

Porté par un immense Lamine Yamal, le Barça a rapidement pris le contrôle du ballon face à des Colchoneros regroupés.

Après plusieurs alertes, Marc Bernal ouvrait le score (30e) sur un service parfait de Yamal. Juste avant la pause, Raphinha transformait un penalty pour le 2-0 (45e+4).

Le stade croyait à l’impossible.

Koundé sort prématurément

Mais la mauvaise nouvelle est arrivée très tôt. Dès la 11e minute, Jules Koundé a dû quitter ses partenaires, victime d’une blessure musculaire.

Un coup dur pour le Barça, déjà privé de plusieurs cadres. Remplacé rapidement, le défenseur français laisse planer une inquiétude alors que la fin de saison approche.

Alejandro Baldé, entré en jeu, a lui aussi dû sortir plus tard sur blessure, accentuant les soucis défensifs.

Bernal relance l’espoir, Lamine Yamal brille… en vain

En seconde période, les Catalans ont continué à pousser, emmenés par un très bon Lamine Yamal. Joan Garcia s’est illustré face à Julian Alvarez, tandis que le gardien madrilène Juan Musso multipliait les arrêts.

À la 72e minute, Marc Bernal inscrivait son deuxième but de la soirée (3-0), relançant totalement le suspense.

Mais malgré une fin de match à sens unique, les Blaugranas n’ont pas réussi à inscrire le quatrième but synonyme d’égalisation sur l’ensemble des deux rencontres.

L’Atlético en finale

Au coup de sifflet final, ce sont les hommes de Diego Simeone qui valident leur billet pour la finale.

Pour Barcelone, le sentiment est double : fierté d’avoir réagi avec caractère, mais frustration immense de s’arrêter si près de l’exploit.