Pronostic FC Barcelone – FC Séville : le Barça peut-il gagner sans Yamal ?

Voici l’analyse complète du match de la 28e journée de Liga entre le FC Barcelone et le FC Séville, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Vainqueur de ses trois derniers matchs de Liga, le Barça est solidement installé en tête du championnat avec quatre points d’avance sur le Real Madrid, deuxième. Les Blaugrana reçoivent ce dimanche (16h15) le FC Séville, 14e au classement, pour viser la passe de quatre et consolider leur place de leader. Un match que Lamine Yamal, absent ce jeudi de l’entraînement collectif, pourrait manquer.

Liga – FC Barcelone vs FC Séville

Dimanche 15 mars 2026 · 16h15 · Camp Nou

FC Barcelone : poursuivre la dynamique de leader

Le FC Barcelone aborde ce rendez-vous avec beaucoup de confiance. Les hommes d’Hansi Flick restent sur trois victoires consécutives en championnat et semblent avoir trouvé un bon rythme dans cette dernière ligne droite de la saison.

Avec quatre points d’avance sur le Real Madrid, les Catalans savent que chaque succès peut compter dans la course au titre. À domicile, l’objectif sera clairement de dicter le tempo de la rencontre et d’imposer leur jeu de possession.

L’attaque barcelonaise figure parmi les plus efficaces de Liga cette saison. La capacité des Blaugrana à multiplier les combinaisons dans les trente derniers mètres et à exploiter les couloirs pourrait poser de nombreux problèmes à la défense andalouse.

Face à une équipe de Séville qui pourrait évoluer assez bas pour fermer les espaces, Barcelone devra faire preuve de patience tout en restant vigilant aux contres adverses.

FC Séville : tenter de résister et exploiter les transitions

La saison du FC Séville reste globalement irrégulière. Installé dans la deuxième moitié du classement, le club andalou alterne entre bonnes performances et résultats plus compliqués.

Un déplacement chez le leader du championnat représente évidemment un défi majeur. L’objectif prioritaire pourrait être de rester solide défensivement et d’essayer de profiter des opportunités en contre-attaque.

Séville possède plusieurs joueurs capables d’accélérer le jeu dans les transitions rapides. Si les Andalous parviennent à récupérer le ballon dans de bonnes zones, ils pourraient se montrer dangereux dans le dos de la défense catalane.

La gestion des temps faibles sera cependant essentielle. Face à la pression offensive du Barça, Séville devra rester très discipliné tactiquement pour espérer ramener quelque chose de ce déplacement.

Les confrontations récentes

Les rencontres entre le FC Barcelone et le FC Séville ont souvent tourné à l’avantage des Catalans ces dernières années, notamment à domicile. Les Blaugrana ont régulièrement pris le dessus grâce à leur maîtrise technique et leur domination territoriale.

Mais la seule victoire du FC Séville sur les 10 dernières confrontations remonte à cette saison. Les Sévillans ont largement battu les Blaugrana (4-1), le 5 octobre dernier.

Sur les 10 dernières confrontations entre les deux équipes :

FC Barcelone : 8 victoires

FC Séville : 1 victoire

Match nul : 1

Les compos probables

La compo probable du FC Barcelone : J.Garcia – E.Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Bernal, Pedri – Yamal, Olmo, Raphinha – Torres.

Absents : Christensen, Koundé, Baldé, de Jong (blessés).

Incertains : Bernal, Yamal (blessés).

La compo probable du FC Séville : Vlachodimos – Juanlu, Azpilicueta, Gudelj, Nianzou, Suazo – Agoumé, Mendy, Sow – Adams, Sanchez.

Absents : Marcao, Maupay, Peque (blessés).

Incertain : Azpilicueta (blessé).

Les joueurs à suivre

Lamine Yamal (FC Barcelone) : Le jeune ailier espagnol traverse actuellement une période de grande réussite. Très en vue ces dernières semaines, il reste sur 5 buts lors de ses 4 derniers matchs, preuve de son impact grandissant dans le secteur offensif barcelonais. Sa capacité à éliminer en un contre un, à accélérer le jeu et à se montrer décisif dans la surface en fait une arme redoutable pour les Blaugrana. Face à une défense sévillane qui pourrait être souvent sollicitée sur les côtés, Yamal aura l’occasion de créer des différences et de peser sur l’issue de la rencontre.

Pour le FC Séville

Djibril Sow (FC Séville) : Le milieu suisse affiche lui aussi une forme intéressante ces dernières semaines. Auteur de deux buts et d’une passe décisive lors de ses quatre derniers matchs, Sow s’est montré précieux dans les phases offensives de son équipe. Capable de se projeter rapidement vers l’avant tout en participant à la récupération du ballon, il pourrait jouer un rôle clé dans les transitions sévillanes. Sa capacité à se projeter dans la surface pourrait notamment poser des problèmes à la défense catalane si Séville parvient à exploiter les espaces en contre-attaque.

Les tendances de cotes : Barcelone très favori

Issue Bookmaker Cote Probabilité implicite Tendance Victoire FC Barcelone (1) Unibet 1,22 82 % Stable Match nul (X) Unibet 6,80 15 % Stable Victoire FC Séville (2) Unibet 9,20 10 % Stable

Probabilités implicites approximatives :

FC Barcelone : 75-80 %

Match nul : environ 15 %

FC Séville : environ 10 %

Les bookmakers considèrent très clairement le Barça comme le grand favori de cette rencontre, notamment en raison de sa dynamique actuelle et de l’écart au classement.

Notre pronostic pour FC Barcelone – FC Séville

Victoire du FC Barcelone avec plus de 1,5 but dans le match : Les Catalans arrivent avec une dynamique positive et possèdent un avantage net sur le papier. À domicile, ils devraient logiquement se procurer de nombreuses occasions face à une équipe sévillane souvent en difficulté à l’extérieur.

Les Catalans arrivent avec une dynamique positive et possèdent un avantage net sur le papier. À domicile, ils devraient logiquement se procurer de nombreuses occasions face à une équipe sévillane souvent en difficulté à l’extérieur. Barcelone gagne sans encaisser de but : Face à une équipe de Séville qui pourrait avoir du mal à exister offensivement pendant de longues séquences, les Blaugrana ont les moyens de contrôler la rencontre tout en restant solides défensivement.

Scores possibles

2-0 pour le FC Barcelone :

Un scénario où le Barça maîtrise globalement la rencontre et fait la différence grâce à sa supériorité technique.

Un scénario où le Barça maîtrise globalement la rencontre et fait la différence grâce à sa supériorité technique. 3-0 pour le FC Barcelone :

Si les Catalans parviennent à marquer rapidement, la rencontre pourrait s’ouvrir davantage et permettre aux Blaugrana de creuser l’écart.

Ce duel de la 28e journée semble a priori déséquilibré sur le papier. Leader du championnat et en pleine confiance, le FC Barcelone dispose de nombreux arguments pour poursuivre sa série positive face à un FC Séville qui cherchera surtout à résister le plus longtemps possible.