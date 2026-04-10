Pronostic Barça – Espanyol : une victoire dans le derby pour mettre le couvercle sur le titre ?

Voici l’analyse complète du match de la 31e journée de Liga entre le Barça et l’Espanyol Barcelone, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir frappé un grand coup le week-end dernier en s’imposant sur la pelouse de l’Atlético Madrid (1-2), le FC Barcelone compte désormais sept points d’avance sur le Real Madrid, son dauphin, au moment d’aborder ce samedi (18h30) le derby catalan face à l’Espanyol Barcelone, 10e au classement. Mais la défaite cette semaine face aux Colchoneros (0-2) en quart de finale aller de la Ligue des Champions pourrait-elle freiner la dynamique des hommes d’Hansi Flick dans leur course au titre en Liga ?

Liga – FC Barcelone vs Espanyol Barcelone

Samedi 11 avril 2026 · 18h30 · Camp Nou

FC Barcelone : confirmer sa suprématie face au voisin catalan

Fort de sa victoire à Madrid, le Barça aborde ce derby avec confiance et l’objectif de consolider sa première place. Sous la houlette de son entraîneur, l’équipe devrait chercher à imposer son rythme rapidement en s’appuyant sur une possession solide et une animation offensive fluide, capable de déstabiliser une défense adverse regroupée.

La capacité des Blaugranas à utiliser les couloirs et à combiner rapidement dans les espaces sera probablement décisive pour contourner le bloc bas d’Espanyol. La précision dans le dernier geste, qui a parfois manqué lors de certains matches récents, sera également un facteur clé pour confirmer leur domination au Camp Nou.

Espanyol : viser l’exploit et jouer libéré

Installé en milieu de tableau, l’Espanyol aborde ce derby sans pression directe pour le maintien mais avec l’envie de renverser un candidat au titre sur sa pelouse. L’équipe pourrait privilégier une approche prudente, en laissant le ballon au Barça pour mieux exploiter les contres rapides et surprendre l’adversaire.

Pour espérer un résultat, les Catalans doivent rester très concentrés défensivement, réduire les espaces entre les lignes et éviter les erreurs individuelles. Leur engagement collectif et leur capacité à exploiter les transitions seront déterminants face à un Barça supérieur sur le papier.

Les confrontations récentes

Le derby catalan tourne très souvent à l’avantage des Blaugrana ces dernières années. Lors du match aller, Barcelone s’était imposé 2‑0 à l’extérieur.

Sur les 10 dernières rencontres :

FC Barcelone : 7 victoires

Espanyol : 0 victoire

Matchs nuls : 3

Les compos probables

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – Koundé, Cubarsi, Martin, Baldé – Casado, Pedri – Yamal, Olmo, Rashford – Lewandowski.

La compo probable de l’Espanyol : Dmitrovic – El Hilali, Calero, Cabrera, Romero – U. Gonzalez, Lozano – Ngonge, Exposito, Dolan – R. Fernandez.

Les joueurs à suivre

Marcus Rashford (FC Barcelone) : L’attaquant anglais est titulaire en l’absence de Raphinha et reste sur un but inscrit lors du dernier match de Liga face à l’Atlético Madrid. Sa vitesse, sa capacité à perforer les défenses et à se créer des occasions en profondeur en font une arme majeure pour le Barça, capable de faire la différence dès les premières minutes du derby.

Roberto Fernández Jaén (Espanyol) : L’attaquant espagnol a marqué le dernier but de l’Espanyol et reste un joueur clé dans les offensives catalanes. Sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant et à exploiter les espaces laissés par la défense barcelonaise pourrait offrir à l’Espanyol des situations dangereuses sur les contres, rendant le match imprévisible.

Les tendances de cotes : avantage Barcelone

Résultat Cote actuelle Tendance Victoire Barcelone 1,35 Favori clair Match nul 5,00 Peu probable Victoire Espanyol 9,00 Surprise possible

Probabilités implicites approximatives :

Barcelone : 68 %

Match nul : 20 %

Espanyol : 12 %

Les pronostics de ChatGPT pour FC Barcelone – Espanyol

Victoire du FC Barcelone : domination attendue du Barça avec une défense d’Espanyol solide mais pas suffisante.

domination attendue du Barça avec une défense d’Espanyol solide mais pas suffisante. Victoire du FC Barcelone par un ou deux buts d’écart : Barcelone devrait l’emporter mais Espanyol pourrait montrer une belle résistance.

Score possible

3‑1 pour Barcelone : les Blaugranas pourraient s’imposer grâce à leur supériorité technique et l’efficacité de Rashford en attaque, tandis qu’Espanyol peut créer quelques occasions sur des transitions rapides.