Ligue des Champions : le PSG domine Liverpool, le FC Barcelone voit rouge et s’incline contre l’Atlético

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé face à Liverpool (2-0), tandis que le FC Barcelone s’est incliné contre l’Atlético Madrid (2-0) lors des quarts de finale aller de Ligue des Champions.

Le PSG a largement dominé Liverpool lors de ce quart de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes. Dès le début, les Parisiens ont imposé leur rythme et ont rapidement ouvert le score grâce à une action initiée par Ousmane Dembélé et conclue par une frappe magnifique de Desiré Doué, déviée par un Red (1-0, 11e).

Liverpool, prudent et peu inspiré, n’a quasiment pas inquiété le PSG en première période, malgré quelques tentatives de Florian Wirtz et une défense solide menée par Virgil van Dijk. Le PSG a manqué de réalisme pour creuser l’écart avant la pause. En seconde période, le match s’est un peu équilibré sans être vraiment dominé par Liverpool. Paris a finalement fait le break grâce à Khvicha Kvaratskhelia (2-0, 65e), bien servi après une belle action collective.

Malgré quelques décisions arbitrales discutées (VAR et possible penalty), le PSG a continué de contrôler le match, avec plusieurs occasions manquées, notamment par Dembélé. Liverpool, inoffensif même après les changements et sans Mohamed Salah titulaire, n’a pas réussi à réagir. Le PSG prend donc une sérieuse option pour la qualification avant le match retour, et peut même avoir des regrets de ne pas avoir alourdi le score.

Le FC Barcelone condamné à l’exploit

Le FC Barcelone affrontait de son côté l’Atlético de Madrid pour une place en demi-finale de Ligue des champions. Malgré une entame très offensive et plusieurs occasions, notamment pour Marcus Rashford et Lamine Yamal, les Catalans n’ont pas réussi à concrétiser leur domination. Le tournant du match intervenait avec l’expulsion de Cubarsí en première période suite à une faute sur Simeone en position de dernier défenseur, laissant le Barça à dix (44e). L’Atlético en a profité juste avant la pause pour ouvrir le score sur un coup franc de Julián Álvarez (1-0).

Malgré les entrées et les efforts du Barça en seconde période, le gardien de l’Atlético, Juan Musso, a multiplié les arrêts pour repousser les tentatives catalanes. Les Madrilènes ont finalement fait le break grâce à Alexander Sørloth (2-0, 70e).

Le Barça, trop imprécis et pénalisé par son infériorité numérique, n’a pas réussi à revenir au score. Il devra réaliser une “remontada” au match retour pour espérer se qualifier.