RC Lens Mercato : le Stade Rennais à l’assaut d’une piste chaude de Leca ?

Le dossier Junior Kadile, annoncé dans le viseur du RC Lens, pourrait connaître un nouveau rebondissement avec l’apparition du Stade Rennais.

Le mercato du RC Lens pourrait encore réserver quelques surprises. Alors que le nom de Junior Kadile circule avec insistance autour du club artésien, une nouvelle piste vient semer le doute dans ce dossier : celle du Stade Rennais, club formateur de l’attaquant de 23 ans.

C’est Jonathan, habitué à relayer les informations autour du SRFC, qui a apporté les derniers éléments sur le dossier. Interrogé sur la possibilité de voir Kadile rejoindre Lens, il a livré une réponse particulièrement prudente, mais révélatrice de l’incertitude actuelle.

« Je me renseigne et active toutes mes sources. Une me dit que c’est Rennes. D’autres me disent Lens. D’autres ne savent pas. Pour être transparent, j’en suis là. »

Rennes dans la danse ?

Une information à prendre avec précaution puisque les différents échos ne convergent pas encore vers une tendance claire. Le point important réside toutefois dans le timing. Jonathan précise que, si la piste rennaise venait à se confirmer, elle aurait pris forme très récemment, puisqu’il indique n’en avoir jamais entendu parler auparavant.

Cela pourrait donc expliquer pourquoi le dossier apparaît soudainement plus incertain autour du RC Lens.

Kadile, un ancien Rennais très convoité

Le profil de Junior Kadile présente forcément une dimension particulière pour Rennes. Né dans la ville bretonne le 16 décembre 2002, l’attaquant a été formé au Stade Rennais dès les U12 et a signé son premier contrat professionnel avec le club en 2020.

Après des passages à Famalicão et Laval, Kadile a rejoint Almere City en 2024 avant d’évoluer au Servette depuis quelques mois. Ses performances XXL sur les six derniers mois ont contribué à attirer de nouveau l’attention sur lui.

Un intérêt rennais aurait donc une logique particulière : le club pourrait chercher à rapatrier un joueur qu’il connaît parfaitement, tandis que Lens semble également intéressé par son profil offensif.

Lens toujours dans le coup ?

Pour l’instant, impossible de trancher. Les informations disponibles placent Lens et Rennes dans la discussion, mais aucune confirmation officielle ne permet d’affirmer que l’un des deux clubs a pris une longueur d’avance.

D’autant que les dernières informations publiées autour du dossier évoquent également un intérêt de Hull City ou encore Salzbourg, ce qui confirme que la situation de Kadile est particulièrement mouvante.

Une chose est certaine : le dossier Junior Kadile est loin d’être refermé pour le RC Lens. Et l’éventuelle entrée en scène du Stade Rennais pourrait bien compliquer les plans artésiens dans les dernières heures du mercato.