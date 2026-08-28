LOSC – PSG : les compos d’Ancelotti et de Luis Enrique sont connues !

Voici les compos officielles du LOSC et du PSG pour la 2e journée de Ligue 1.

Ce vendredi soir, le LOSC reçoit le PSG pour la 2e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Davide Ancelotti et Luis Enrique. Coup d’envoi à 20h45 au stade Pierre-Mauroy.

Les compos officielles

LOSC : Özer – Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André (cap), Bentaleb – Mbappé, Haraldsson, Correia – Giroud.

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap), Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Torres, Doué.