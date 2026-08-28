Luis Enrique pourrait encore frapper fort dans le onze départ du PSG à Lille en ouverture de la 2e journée de Ligue 1 (20h45).

Le PSG s’apprête à disputer un nouveau choc de Ligue 1 avec un onze remanié. Après la mise au repos d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique aurait décidé de prendre une autre décision forte avant le déplacement à Lille.

Hakimi sur le banc à Lille ?

Ousmane Dembélé ne sera pas de la partie face au LOSC. L’attaquant parisien bénéficie cette semaine de quelques jours de repos et reprendra l’entraînement avec le groupe lundi. Mais selon L’Équipe, le Ballon d’Or ne devrait pas être le seul changement notable dans son onze. Achraf Hakimi serait également attendu sur le banc au stade Pierre-Mauroy. Une décision qui interpelle forcément puisque le Marocain est habituellement l’un des hommes forts du PSG.

Pour occuper le flanc droit, Luis Enrique aurait choisi Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu parisien pourrait donc être utilisé dans une position plus inhabituelle afin de permettre à Hakimi de souffler. Un nouveau choix fort de la part de l’entraîneur espagnol, qui n’hésite décidément pas à modifier ses plans en fonction des besoins du moment. Cette polyvalence de Zaïre-Emery offre également une solution supplémentaire au technicien parisien.

Kvaratskhelia sur le côté droit ?

Offensivement, l’absence de Dembélé devrait également entraîner un changement de position pour Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien retrouverait ainsi le côté droit. Ferran Torres devrait, lui, prendre place en pointe. L’Espagnol avait déjà profité de la sortie de Dembélé contre Rennes pour se mettre en évidence. Il avait notamment inscrit un doublé qui avait permis au PSG de revenir dans la rencontre.

Après avoir sorti Dembélé et Kvaratskhelia à la pause à Rennes, Luis Enrique continue donc de montrer qu’aucun statut ne semble garantir une place de titulaire. Cette gestion pourrait également s’expliquer par la nécessité de préserver certains cadres après un début de saison particulièrement chargé.