Stade Rennais Mercato : Haise s’attaque à un joueur du PSG !

En quête d’un nouvel ailier d’ici la fin du mercato, le Stade Rennais aurait notamment jeté son dévolu sur un jeune talent du PSG : Quentin Ndjantou.

En cette fin de mercato estival, le Stade Rennais, qui a déjà enregistré pas moins de sept recrues, voudrait surtout renforcer son effectif avec les arrivées d’un ailier et d’un avant-centre. Si le retour de Martin Terrier semble être la priorité des dirigeants rennais au poste d’ailier, ces derniers exploreraient également d’autres pistes et en auraient notamment activé une du côté du… Paris Saint-Germain.

Rennes pense à Ndjantou

En effet, à en croire les informations du compte X @PSGInside_Actu, le Stade Rennais ferait partie des clubs intéressés par le jeune ailier gauche parisien Quentin Ndjantou. Mais la concurrence s’annonce rude pour Rennes dans ce dossier puisque Le Havre, Toulouse, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig ainsi que plusieurs clubs italiens et espagnols, dont Côme et l’Espanyol Barcelone, suivraient également de près le joueur. La piste rennaise pour Quentin Ndjantou a, par ailleurs, été confirmée par le compte X @jonathan350001. « Sa situation est observée de très près même », a assuré l’insider du SRFC sur le réseau social.

Âgé de 19 ans, Quentin Ndjantou est un pur produit de la formation parisienne, qu’il a rejointe en 2020 après être notamment passé par le Paris FC et l’US Villejuif. Double champion de France U19 en 2024 et 2025 et élu Titi d’Or 2025, le milieu offensif a signé son premier contrat professionnel avec le PSG à l’été 2025. Lancé chez les professionnels par Luis Enrique la saison dernière, il a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues, dont 10 en Ligue 1 et trois en Ligue des Champions, inscrivant notamment son premier but chez les pros face à Metz. Sa progression a toutefois été stoppée en décembre par une sérieuse blessure à l’ischio-jambier droit, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois.