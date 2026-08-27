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FRANCE

PSG Mercato : une 6e et 7e recrue en approche, ça chauffe pour Guela Doué ?

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 09:25
Guela Doué sous les couleurs du RC Strasbourg

Le PSG, qui a déjà enregistré cinq recrues cet été, pourrait encore accueillir un ou deux renforts d’ici la fin du mercato. Guela Doué pourrait être l’un d’eux.

Début août, le compte X @PSGInside_Actu avait annoncé que le PSG serait intéressé par le latéral droit du RC Strasbourg, Guela Doué. « Les premiers contacts entre le Paris Saint-Germain, le joueur et le RC Strasbourg sont très récents. À ce stade, aucune offre officielle n’a encore été transmise, mais cela ne devrait plus tarder. Parmi les points qui plaisent au PSG, il y a sa polyvalence : Guéla Doué est capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste d’arrière droit. Autre élément important, comme tout le monde le sait, il est le frère de Désiré Doué. Ce lien fraternel pourrait évidemment faciliter son intégration et lui permettre de s’adapter rapidement au club. Le joueur a très envie de rejoindre le PSG », avait confié le suiveur du club de la capitale.

Ça chauffe pour Guela Doué au PSG ?

Et presque quatre semaines plus tard, le compte X @PSGInside_Actu a relancé cette piste, laissant entendre que le PSG pousserait toujours pour recruter Guela Doué en cette fin de mercato estival. Le suiveur du club de la capitale a en effet répondu à son propre post révélant l’intérêt parisien pour l’international ivoirien avec un message pour le moins évocateur : « On n’oublie pas les amis. »

Encore deux recrues au PSG cet été ?

Il précise, par ailleurs, que « le Paris Saint-Germain fait de son mieux pour recruter un ou deux joueurs. » À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le PSG tenterait donc encore de renforcer son effectif et la piste menant à Guela Doué resterait bel et bien d’actualité. Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens passeront concrètement à l’offensive auprès du RC Strasbourg pour tenter de réunir les deux frères Doué dans la capitale.

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