ASSE Mercato : Kilmer a tranché pour les remplaçants de Stassin et Davitashvili et le latéral gauche !

Entre possibles départs de cadres et recherche de dernières opportunités, les dirigeants de l’ASSE ont encore plusieurs dossiers à régler avant la fermeture du marché.

À cinq jours de la clôture du mercato estival, l’AS Saint-Étienne pourrait encore se montrer active, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Si le départ de Mickaël Nadé devrait prochainement être officialisé après celui d’Ebenezer Annan, le club stéphanois serait toujours ouvert à l’idée de trouver une porte de sortie à Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan. Les Verts pourraient également perdre Zuriko Davitashvili et/ou Lucas Stassin en cas de très grosse offre. Contrairement aux premiers cités, les deux hommes forts de la saison dernière seraient alors remplacés en cas de départ, l’ASSE scrutant déjà le marché dans cette éventualité.

Quid du latéral gauche ?

Les dirigeants foréziens pourraient également accueillir un latéral gauche, même si ce poste ne constituerait désormais plus une urgence absolue. « Le board stéphanois s’attelle toujours sur le poste de latéral gauche et flaire la bonne opportunité dans cette fin de marché des transferts même s’il ne s’agit plus d’une urgence. Les bonnes performances de Maxime Bernauer à ce poste, couplées au retour dans quelques semaines de Ben Old, offrent plus de garanties à la direction stéphanoise ainsi qu’à l’entraineur, Ian Cathro », expliquent nos confrères.