OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, LOSC : le classement final de la Ligue 1 a déjà fuité !

À quelques heures du coup d’envoi de la saison 2026-2027 de Ligue 1, Opta a livré ses projections.

Et si le classement de la prochaine Ligue 1 était déjà connu ? Évidemment, il ne s’agit que d’une projection, mais le super-ordinateur d’Opta a livré ses premières tendances pour la saison 2026-2027. Et certaines prédictions risquent de faire parler.

Comme la saison dernière, le Paris Saint-Germain est annoncé champion de France. Le club parisien reste le grand favori selon le modèle statistique, qui s’appuie notamment sur les performances historiques et récentes des équipes. Opta a effectué 10 000 simulations afin d’établir ses projections.

Lens encore dauphin, le LOSC sur le podium

La principale surprise se trouve peut-être derrière le PSG. Le RC Lens est annoncé deuxième, comme lors du précédent exercice. Le club artésien sort d’ailleurs d’une saison remarquable et vient de battre le PSG lors du Trophée des Champions, un résultat qui rappelle que les Parisiens ne seront pas seuls dans la course au titre.

Le LOSC compléterait le podium à la troisième place. Lille devancerait ainsi Lyon et Monaco, respectivement annoncés quatrième et cinquième.

La projection est en revanche beaucoup moins flatteuse pour l’Olympique de Marseille. Malgré l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc, l’OM ne serait que sixième au classement final. Une position qui placerait le club phocéen derrière ses principaux concurrents annoncés dans la course aux places européennes. Le Stade Rennais terminerait pour sa part septième, juste derrière Marseille.

Le classement prédit par Opta

Voici le classement complet imaginé par le super-ordinateur :

Paris Saint-Germain RC Lens Lille Olympique Lyonnais AS Monaco Olympique de Marseille Stade Rennais Strasbourg Toulouse Paris FC Lorient Auxerre Brest Nice Le Havre Troyes Le Mans Angers

Dans le bas du tableau, Opta imagine donc Angers dernier, devant Le Mans, qui retrouvera l’élite cette saison. Troyes, champion de Ligue 2, serait lui aussi en difficulté avec une 16e place synonyme de barrages.

Des prédictions à prendre avec précaution

Même si le modèle d’Opta repose sur une importante quantité de données, ce classement n’a évidemment rien de définitif. Le système calcule les probabilités de résultats à partir notamment des cotes de marché et des Power Rankings Opta, puis simule les rencontres à de très nombreuses reprises.

La saison dernière, les projections avaient d’ailleurs connu quelques ratés. Opta n’avait notamment pas anticipé la deuxième place du RC Lens, alors classé huitième dans ses prévisions, tandis que Nice avait finalement terminé 16e alors qu’il était attendu septième. En revanche, Lyon, Marseille et Metz avaient été correctement positionnés.

Rendez-vous donc en mai 2027 pour savoir si le super-ordinateur avait vu juste. En attendant, les supporters du PSG, de Lens, du LOSC, de l’OL, de l’OM et du Stade Rennais peuvent déjà commencer à débattre de ce classement pour le moins intrigant.