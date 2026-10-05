Si Mezian Mesloub (RC Lens, 16 ans) attire du beau monde au mercato, son avenir internationale semble déjà tout tracé.

Mezian Mesloub n’a que 16 ans mais son nom commence déjà à circuler. Le jeune offensif du RC Lens est considéré comme l’un des talents à suivre et pourrait rapidement se retrouver au cœur de discussions autour de son avenir. Mais une autre question commence déjà à se poser : quelle sélection représentera-t-il chez les A ?

Un choix qui pourrait devenir stratégique

But! a récemment soumis cette question à ses lecteurs à travers un sondage : « Selon vous, quelle sélection Mezian Mesloub doit-il choisir ? » Et le résultat est particulièrement clair. La France arrive largement en tête avec 55,1 % des suffrages. Le Portugal suit avec 36,7 %, tandis que l’Algérie ferme la marche avec 8,2 %.

Avec ses différentes possibilités internationales, Mesloub dispose donc de plusieurs options pour la suite de sa carrière. Mais à ce stade, rien ne permet d’affirmer quelle sélection il choisira réellement. Le sondage révèle néanmoins une tendance forte : pour la majorité des votants, le jeune Lensois devrait poursuivre son parcours sous les couleurs de l’équipe de France.

Le RC Lens tient un talent très courtisé

Le Portugal reste toutefois une option très sérieuse dans l’opinion, avec plus d’un tiers des suffrages. L’Algérie, elle, recueille une part plus modeste des votes.Avant même de devoir prendre une décision internationale, Mezian Mesloub devra surtout poursuivre sa progression avec le RC Lens. À 16 ans, l’objectif reste de franchir les étapes une à une et de confirmer les promesses entrevues chez les jeunes.

Mais avec les premières convoitises autour de lui et désormais cette question sur son avenir international, son nom pourrait rapidement devenir l’un des dossiers à suivre du côté de la Gaillette. Pour l’instant, les supporters ont choisi : la France arrive largement en tête. Reste désormais à savoir si Mezian Mesloub partagera un jour ce choix.