RC Lens : verdict contrasté pour deux Sang et Or en sélection

La trêve internationale s’est achevée de manière bien différente pour Amadou Haidara et Abdallah Sima. Le premier a débuté avec le Mali contre le Maroc, tandis que le second a dû renoncer au dernier rendez-vous du Sénégal.

Haidara titulaire lors du nul face au Maroc

Amadou Haidara a retrouvé du temps de jeu avec le Mali. Aligné d’entrée face au Maroc, le milieu de terrain du RC Lens a participé au match nul décroché par les Aigles (1-1). Son sélectionneur l’avait installé dans une doublette avec Mamadou Sangaré pour cette rencontre.

Le Lensois est finalement sorti à la 65e minute. Aucun élément ne permet d’associer ce remplacement à un problème physique. Cette titularisation lui permet surtout de terminer son rassemblement sur une note encourageante, après avoir déjà connu une alerte avec sa sélection.

Ce temps de jeu reste surveillé de près par le staff artésien. Arrivé chez les Sang et Or après une période déjà perturbée par le calendrier international, Haidara doit désormais enchaîner afin de trouver durablement sa place dans le collectif lensois.

Sima forfait, le Sénégal s’impose au Vélodrome

La fin de trêve a été moins positive pour Abdallah Sima. Comme l’avait annoncé Lensois.com avant les rencontres, l’attaquant était concerné par le dernier programme international, mais il n’a finalement pas participé à l’amical du Sénégal contre les Comores.

La Fédération sénégalaise l’a annoncé forfait sans apporter davantage de précisions sur la nature de son indisponibilité. En son absence, les Lions de la Teranga se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but d’Iliman Ndiaye. La rencontre se disputait au stade Vélodrome, l’ancien jardin du joueur passé par l’OM.

Un autre ancien Sang et Or, Malang Sarr, figurait dans le groupe sénégalais mais n’a pas quitté le banc. Pour Sima, le RC Lens attendra donc d’en savoir davantage avant la reprise, aucune durée d’indisponibilité n’ayant été communiquée.

Plusieurs situations physiques à surveiller à Lens

Ce forfait intervient alors que l’état physique de plusieurs joueurs a retenu l’attention autour du club artésien. Lors de la victoire en amical contre le Standard de Liège, le jeune défenseur Kyllian Antonio était notamment sorti par précaution en raison d’une gêne aux ischio-jambiers. Le club ne se montrait toutefois pas inquiet.

Kyllian Antonio est sorti par précaution après une gêne aux ischio-jambiers lors de la victoire de Lens contre le Standard de Liège. Le club ne se montre toutefois pas inquiet. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2106296948332626225

Le bilan international est donc partagé pour les Sang et Or : Haidara a pu accumuler 65 minutes face à une solide sélection marocaine, alors que Sima n’a pas été utilisé par le Sénégal. Leur retour à la Gaillette permettra au staff lensois d’effectuer un point précis avant les prochaines échéances.