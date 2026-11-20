Aperçus à l’entraînement jeudi après-midi à la Gaillette, Jonathan Gradit et Franjo Ivanović ne seront finalement pas disponibles pour affronter Toulouse.

C’est une mauvaise nouvelle pour Didier Digard. Alors que Jonathan Gradit et Franjo Ivanović avaient été aperçus sur les terrains d’entraînement de la Gaillette jeudi après-midi, les deux joueurs ne figurent finalement pas dans le groupe retenu pour la réception de Toulouse, ce samedi (20 h 45).

Comme le rapporte La Voix du Nord, les deux joueurs ont dû déclarer forfait. Leur absence ne correspond donc pas à un choix sportif du nouvel entraîneur lensois, mais bien à une indisponibilité de dernière minute.

Digard doit revoir ses plans

Cette double absence complique les préparatifs lensois. En défense, Jonathan Gradit faisait partie du trio aligné face à Marseille avec Samson Baidoo et Jean-Clair Todibo. Pour le remplacer, Didier Digard dispose notamment de Kyllian Antonio et Ruben Aguilar.

Devant, le forfait de Franjo Ivanović réduit encore les options offensives du Racing. Avec Odsonne Édouard également absent, Lens manque de solutions en pointe, même si Abdallah Sima fait son retour.

Pour sa première à Bollaert, Didier Digard devra donc composer avec deux forfaits supplémentaires, alors que la présence des deux joueurs à l’entraînement avait pu laisser espérer une issue plus favorable.