Fraîchement installé sur le banc du FC Nantes, Didier Digard ne devrait pas être trop chahuté par Bollaert pour la réception du Toulouse FC (samedi, 20h45).

La nomination de Didier Digard a surpris une bonne partie des supporters du RC Lens. Annoncé vendredi soir après 22h, le choix de l’ancien entraîneur de l’OGC Nice pour succéder à Yannick Cahuzac intervient dans une période particulièrement agitée pour le Racing.

Les supporters prêts à donner sa chance à Digard

Entre les changements successifs sur le banc, les interrogations autour de la direction sportive et la lourde humiliation subie face à Côme (1-9), la tension était montée d’un cran autour du RC Lens. Pourtant, une réunion organisée lundi soir à la Gaillette entre les dirigeants lensois et les associations de supporters a permis d’apaiser une partie des inquiétudes. Selon La Voix du Nord, les échanges se sont déroulés dans une atmosphère plutôt calme et constructive.

Le directeur général Benjamin Parrot et le directeur sportif Jean-Louis Leca ont notamment pris le temps de répondre aux nombreuses interrogations, avant d’être rejoints par Didier Digard. Cette rencontre a notamment permis aux dirigeants de réexpliquer les raisons de ce choix et de demander aux supporters de laisser du temps au nouvel entraîneur. Plusieurs représentants des associations ont également apprécié la possibilité d’échanger directement avec le technicien, décrit comme un homme posé et accessible.

Pas de grève des encouragements prévue contre Toulouse

C’est donc dans un climat plus apaisé que Didier Digard devrait découvrir Bollaert samedi soir. Toujours d’après La Voix du Nord, aucune grève des encouragements n’est prévue pour cette rencontre face au Toulouse FC. Les groupes de supporters devraient même assurer l’ambiance habituelle dans les tribunes. Un contraste avec le début du match contre Marseille, lorsque les encouragements avaient été suspendus pendant les dix premières minutes.

Cette fois, les supporters du RC Lens semblent vouloir donner au nouveau staff les conditions nécessaires pour travailler. Attention toutefois : ce soutien ne sera pas inconditionnel. Les associations préviennent qu’elles continueront à faire passer des messages en fonction des prestations de l’équipe. Didier Digard bénéficie donc d’un premier signe de confiance, mais il sait déjà que Bollaert attend des résultats. Samedi, face à Toulouse, le technicien aura ainsi une première occasion de convaincre. Dans un stade qui semble prêt à lui réserver un accueil bien plus chaleureux qu’attendu, à lui désormais de transformer cette confiance en résultats.