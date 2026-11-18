À peine installé sur le banc du RC Lens, Didier Digard doit déjà composer avec des aléas du métier avant de recevoir le Toulouse FC à Bollaert (samedi, 20h45).

Didier Digard n’aura pas beaucoup de temps pour prendre ses marques au RC Lens. À peine installé sur le banc artésien, le nouvel entraîneur doit déjà préparer un rendez-vous important face au Toulouse FC, samedi à 20h45, au stade Bollaert-Delelis.

Dechepy a déjà porté chance à Toulouse, pas au RC Lens

Et plusieurs éléments viennent compliquer la préparation des Sang et Or. Premier sujet de discussion : la désignation de Bastien Dechepy comme arbitre de la rencontre. L’officiel avait déjà dirigé une rencontre qui avait laissé un mauvais souvenir au RC Lens cette saison. Il s’agissait de leur première défaite de l’exercice, sur la pelouse de Strasbourg (1-2).

De son côté, Toulouse conserve un souvenir plus positif de son dernier match arbitré par Dechepy. Les Violets s’étaient imposés contre l’OL (2-1), lors de la 33e journée de la saison dernière. Une rencontre particulièrement agitée, marquée notamment par l’expulsion d’Aron Donnum en fin de partie.

Les Lyonnais avaient également contesté plusieurs décisions arbitrales. Ils estimaient notamment que Santiago Hidalgo aurait dû être expulsé après une faute sur Corentin Tolisso. Le simple avertissement adressé à Dayann Methalie après son duel avec Endrick avait aussi fait parler. De quoi alimenter les discussions avant le déplacement toulousain à Bollaert, même si les statistiques arbitrales ne permettent évidemment pas de prédire le scénario de samedi.

Jorgensen de retour, le Téfécé récupère des forces vives

L’autre mauvaise nouvelle pour Digard et le RC Lens concerne l’état de forme de l’effectif toulousain. Thomas Jorgensen est de retour à l’entraînement après avoir manqué le rassemblement des Espoirs danois. Convoqué pour une double confrontation face aux Pays-Bas, le milieu de terrain avait finalement dû déclarer forfait en raison d’une blessure. Après une semaine de repos et un passage du côté de Viborg, son ancien club, le Danois semble désormais aller mieux.

Il a retrouvé le groupe toulousain pour préparer le déplacement dans le Pas-de-Calais. Sauf nouveau problème physique, Jorgensen pourrait donc prétendre à une place de titulaire face aux Sang et Or. Une perspective qui renforce les possibilités de l’entraîneur toulousain à l’approche de cette affiche. Et Jorgensen n’est pas le seul joueur susceptible de retrouver le groupe du TFC. Deux autres éléments sont également de retour : Christ Tapé et Guillaume Restes.

Le premier revient après son rassemblement avec les U23 de la Côte d’Ivoire. Il avait notamment porté le brassard de capitaine, avant d’être expulsé lors de la rencontre face au Kenya. Restes retrouve quant à lui Toulouse après avoir honoré sa deuxième sélection avec l’équipe de France. Une expérience internationale supplémentaire pour le jeune gardien, qui revient avec un statut renforcé. Pour Didier Digard, la préparation de cette rencontre s’annonce donc particulièrement délicate.