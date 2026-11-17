Alors que Michele Kang a prévu une conférence de presse à 15h pour clarifier l’avenir de l’OL, Romain Molina a déjà pris les devants.

La situation économique de l’OL reste particulièrement tendue. Dans ce contexte, certaines opérations réalisées lors du dernier mercato estival interpellent Romain Molina.

OL : des transferts à plus de 10 M€ qui interrogent

Après avoir tapé sur le RC Lens, le journaliste indépendant s’attarde notamment sur deux dossiers : le recrutement de Mads Bidstrup pour 10 millions d’euros et le prêt de Keito Nakamura, assorti d’une option d’achat pouvant atteindre 19 millions d’euros. Pour le spécialiste, ces investissements représentent des risques importants au regard de la situation financière du club, mais aussi des profils recrutés et de leur potentiel de revente.

Une stratégie qui lui paraît difficile à justifier alors que Lyon doit déjà composer avec de fortes contraintes économiques. Sur son compte X, Romain Molina ne cache pas ses réserves : « C’est pour ça que je répète depuis un moment que l’OL prend vraiment d’énormes risques avec des recrues à plus de dix millions, surtout les profils en question et leur âge (est-ce qu’on peut vraiment faire du trading avec Bidstrup ou Nakamura ?). »

Une absence de Ligue des Champions fatale à l’OL ?

Au-delà des montants engagés, c’est surtout la capacité de l’OL à absorber ces dépenses qui inquiète. Une qualification pour la prochaine Ligue des Champions serait évidemment un levier majeur pour les finances lyonnaises. À l’inverse, manquer ce rendez-vous européen pourrait rendre la situation beaucoup plus délicate. Romain Molina ne ferme toutefois pas la porte à un scénario favorable. Selon lui, la faiblesse actuelle de la Ligue 1 peut permettre à Lyon de viser une qualification directe pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Mais le journaliste rappelle également qu’une nouvelle vague de ventes pourrait être nécessaire dès cet hiver. Il nuance ainsi son analyse : « Cela dit, l’OL peut aussi ambitionner une qualification directe en Ligue des Champions vu la faiblesse de la L1, ce n’est pas impossible non plus (mais vu que tu vas devoir vendre cet hiver, attention…) »

Michele Kang attendue à 15h, les supporters de l’OL dans l’incertitude

Cette prise de position intervient à quelques heures d’une conférence de presse importante de Michele Kang. La dirigeante doit clarifier l’avenir de l’OL, dans un climat où les interrogations économiques et sportives restent nombreuses. Les propos de Romain Molina risquent donc de renforcer les inquiétudes autour de la politique de recrutement lyonnaise.

Entre investissements conséquents, nécessité potentielle de vendre cet hiver et enjeu de la qualification en Ligue des Champions, le club rhodanien avance sur une ligne de crête. La conférence de presse de Michele Kang sera particulièrement scrutée. Les supporters attendent des réponses concrètes sur la stratégie du club et sa capacité à retrouver une stabilité durable. Car pour l’OL, les prochains mois pourraient peser très lourd.