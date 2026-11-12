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Flashback, il y a un an : L’OL visait les étoiles, il doit aujourd’hui rebâtir sur terre ferme

Par Louis Chrestian2 min de lecture
Flashback, il y a un an : L’OL visait les étoiles, il doit aujourd’hui rebâtir sur terre ferme

Il y a un an, l’OL faisait rêver son public en s’attaquant à de grands noms du marché européen. Aujourd’hui, le club lyonnais a changé de cap et doit composer avec une réalité bien différente, entre nouveau coach et chantier à relancer.

Quand l’OL rêvait d’Endrick et de grands coups sur le marché

Souvenez-vous, novembre 2025 : l’Olympique Lyonnais sortait d’une période agitée mais affichait ses ambitions à l’approche du mercato hivernal. Le club rhodanien, alors avide de renouveau, approchait deux jeunes pépites de la Liga : Endrick, le phénomène brésilien du Real Madrid, et Arsen Zakharyan, le créatif russe de la Real Sociedad. L’idée ? Donner un nouveau souffle à un effectif jugé en manque d’inspiration, avec l’espoir de s’offrir un prêt d’Endrick quasiment ficelé, et de doubler le PSG sur la piste Zakharyan. Ce mercato offensif, appuyé par l’arrivée récente d’un scout portugais et le succès de recrues issues de la péninsule Ibérique, devait placer l’OL dans une nouvelle ère, capable de rivaliser avec les plus grands et de revenir sur le devant de la scène nationale, voire européenne. Les supporters vibraient à l’idée de voir débarquer ces jeunes talents, tandis que la direction affichait une véritable stratégie d’innovation et de prise de risque, en particulier pour redonner de la vie au secteur offensif et à l’entrejeu.

Un an plus tard : reconstruction, prudence et nouveau départ à Lyon

Douze mois ont passé et le décor a bien changé entre Rhône et Saône. Exit la fièvre des grandes manœuvres sur le marché : l’OL vient tout juste de tourner la page Paulo Fonseca pour confier son banc à Carlos Vicens, un technicien espagnol présenté comme méthodique mais encore en phase de découverte de la Ligue 1. Priorité, désormais, à la stabilité et au pragmatisme. Les ambitions européennes sont réaffirmées, mais le club doit composer avec un effectif en chantier, des faiblesses structurelles (notamment l’absence d’un vrai buteur de référence) et la nécessité d’intégrer un staff renouvelé. L’heure n’est plus aux paris clinquants sur le mercato, mais bien à la reconstruction patiente et à la recherche d’automatismes. Le nouvel entraîneur fixe le cap : retrouver la Ligue des Champions, aller loin en Coupe de France, mais tout reste à bâtir. Les supporters, eux, oscillent entre impatience et lucidité, conscients que la phase de séduction a laissé place à un travail de fond. Un an après avoir rêvé de stars précoces et de coups d’éclat, Lyon doit accepter de reconstruire étape par étape. Ce flashback, c’est celui d’un club qui a touché du doigt la folie des grandeurs, avant de revenir à une réalité exigeante où chaque point, chaque choix et chaque visage nouveau comptent double. Le mercato n’est plus une promesse, il est devenu un défi de chaque instant.

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