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OL : le couperet est tombé pour le retour de Pierre Sage

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
OL : le couperet est tombé pour le retour de Pierre Sage

L’OL a finalement écarté la piste menant à Pierre Sage au moment de choisir le successeur de Paulo Fonseca. Matthieu Louis-Jean assure même que l’actuel entraîneur de Crystal Palace n’a jamais intégré la liste lyonnaise, notamment en raison de sa situation contractuelle.

Sage n’était pas une option pour l’OL

On vous en parlait lundi : le possible retour de Pierre Sage ne faisait plus rêver les supporters lyonnais. Le dossier connaît désormais un développement beaucoup plus définitif. Malgré le nom de l’ancien entraîneur de l’OL, revenu dans les discussions après le départ de Paulo Fonseca au Sporting CP, la direction n’a jamais réellement étudié sa candidature.

Matthieu Louis-Jean l’a expliqué sans détour. « Pierre est sous contrat, donc ça n’a pas été une option. Comme je l’ai dit, on a travaillé sur un listing de coach avec des critères et des principes », a confié le directeur sportif lyonnais dans des propos relayés par Foot Mercato.

Le contrat de Sage a fermé la porte

Actuellement en poste à Crystal Palace, Pierre Sage dispose encore d’un an et demi de contrat, assorti d’une option. Une situation qui aurait obligé l’OL à négocier avec le club anglais avant même de pouvoir avancer avec son ancien technicien. Pour une direction désireuse de rapidement sécuriser son nouveau projet sportif, l’obstacle était visiblement trop important.

« On voulait se protéger sur le long terme et que Carlos soit satisfait de la proposition aussi », a poursuivi Matthieu Louis-Jean. Le choix lyonnais s’est donc porté sur Carlos Vicens, ancien entraîneur de Braga, dont la nomination a été officialisée mardi. La question d’un retour de Sage n’a, à en croire le dirigeant rhodanien, jamais dépassé le stade des spéculations.

Vicens déjà au travail à Décines

Le nouveau coach de l’OL n’a pas tardé à prendre ses marques. Carlos Vicens a dirigé son premier entraînement mercredi matin à Décines, avec seulement 16 joueurs à sa disposition. Dix-sept éléments manquaient à l’appel entre les blessures et les différentes absences, tandis que l’Espagnol a conduit sa séance en anglais.

Cette première séance marque concrètement le début du nouveau cycle lyonnais. Là où la piste Sage aurait nécessité des discussions contractuelles et offert peu de visibilité immédiate, l’OL a privilégié un technicien disponible pour s’inscrire dans la durée. Carlos Vicens succède ainsi à Paulo Fonseca avec la confiance de la direction et un projet pensé sur le long terme.

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