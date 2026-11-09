OL : un cinquième renfort surprise pour Carlos Vicens !

L’OL a réservé une surprise dans le staff de Carlos Vicens en promouvant Sébastien Hamel au poste d’entraîneur des gardiens.

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce lundi l’arrivée de Carlos Vicens au poste d’entraîneur, en remplacement de Paulo Fonseca. Le technicien espagnol de 43 ans, qui s’est engagé jusqu’en juin 2028, débarque dans le Rhône avec quatre membres de son staff technique : Mario Enguidanos, son premier adjoint, Lander Iza Garcia, chargé de la performance, ainsi que Jordi Lie Fernandez et Willy Alonso. Mais l’annonce du club rhodanien a également réservé une surprise, puisque les dirigeants de l’OL ont décidé d’offrir un cinquième renfort à leur nouvel entraîneur, cette fois en interne.

Sébastien Hamel, la surprise du staff de Carlos Vicens !

C’est en effet Sébastien Hamel qui a été choisi pour devenir le nouvel entraîneur des gardiens de l’équipe première de l’OL. En poste auprès des portiers de la réserve lyonnaise depuis janvier 2025, l’ancien gardien professionnel intègre définitivement le staff de Carlos Vicens. Une promotion inattendue pour celui qui aura désormais la responsabilité d’encadrer Dominik Greif et les autres gardiens de l’effectif professionnel.

Avec cette nomination, l’OL privilégie donc la continuité en misant sur un technicien qui connaît déjà le fonctionnement et les exigences du club. Sébastien Hamel aura pour mission d’accompagner les gardiens lyonnais au quotidien et de contribuer à leur progression sous les ordres de Carlos Vicens. Il travaillera également aux côtés de Jorge Maciel, ancien adjoint de Paulo Fonseca, qui conservera ses fonctions dans le nouveau staff technique. Un choix qui confirme la volonté des dirigeants rhodaniens de préserver une certaine stabilité malgré le changement d’entraîneur.