OL : les supporters ont tranché, Pierre Sage ne fait plus rêver à Lyon !

Alors que Pierre Sage traverse une période très compliquée à Crystal Palace, son nom refait surface du côté de l’OL. Mais l’ancien entraîneur lyonnais ne semble plus faire l’unanimité auprès des supporters, qui ne regrettent visiblement pas tous son départ. De son côté, la direction rhodanienne a choisi une autre voie en décidant de miser sur Carlos Vicens pour succéder à Paulo Fonseca !

Et si Pierre Sage appartenait définitivement au passé de l’OL ? Lorsqu’il avait été brutalement remercié par John Textor en janvier 2025, le technicien français avait laissé derrière lui une immense frustration. Il faut dire que son passage sur le banc lyonnais avait permis au club de retrouver des couleurs après une période particulièrement délicate. Mais près de deux ans plus tard, le regard porté sur l’ancien entraîneur des Gones semble avoir évolué. Alors que son aventure à Crystal Palace tourne au cauchemar, avec une dernière place en Premier League et un licenciement qui se profile, l’hypothèse d’un retour à Lyon a de quoi alimenter les discussions. Pourtant, les supporters ne semblent pas tous nostalgiques de son passage !

Les supporters tournent la page Sage, l’OL mise sur Vicens !

Sur X, le compte But! Lyon a relancé le débat autour de Pierre Sage. Et si l’ancien entraîneur conserve une certaine popularité auprès du public rhodanien, son retour n’apparaît plus comme une évidence. Pour une partie des supporters, les services rendus à l’OL ne suffisent pas à justifier une nouvelle aventure sur le banc lyonnais.

Il faut dire que la situation a bien changé depuis son départ. Après avoir réalisé une saison historique avec le RC Lens, conclue par une deuxième place en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France, Pierre Sage avait choisi de tenter sa chance en Premier League. Mais son expérience à Crystal Palace tourne court. Avec seulement sept points en dix journées, les Eagles occupent la dernière place du championnat anglais. Un bilan qui contraste avec l’image du technicien capable de redresser une équipe en difficulté qu’il avait laissée à Lyon.

De toute façon, la direction de l’OL semble avoir définitivement tourné la page ! Après le départ surprise de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal, les dirigeants lyonnais ont décidé de miser sur Carlos Vicens. Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, l’ancien entraîneur de Braga, également passé par le staff de Pep Guardiola à Manchester City, a été choisi pour prendre la succession du Portugais. Libre depuis son départ du club portugais en octobre, l’Espagnol devrait prendre ses fonctions après la trêve internationale, avec une première rencontre attendue face au LOSC le 21 novembre.

Un choix qui confirme la volonté de Matthieu Louis-Jean et de la direction lyonnaise de privilégier la continuité du projet sportif plutôt qu’un retour nostalgique. Carlos Vicens présente notamment l’avantage de partager plusieurs principes de jeu avec Paulo Fonseca, un élément déterminant dans la réflexion des décideurs rhodaniens. Pierre Sage, lui, ne ferait pas partie des pistes privilégiées.

Reste que son passage à Lyon ne sera jamais totalement oublié. Arrivé sur le banc en décembre 2023 alors que l’OL était dernier de Ligue 1, Sage avait orchestré un redressement spectaculaire, décrochant une qualification européenne et conduisant son équipe jusqu’en finale de la Coupe de France. Mais le football va vite, et les sentiments ne dictent pas toujours les choix sportifs.

Entre des supporters qui ne réclament plus unanimement son retour et une direction qui a choisi Carlos Vicens pour ouvrir un nouveau chapitre, Pierre Sage semble désormais bien loin de Lyon. Une page qui, cette fois, pourrait être définitivement tournée !