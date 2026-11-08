OL : le départ à 1,1 M€ vire au gros coup dur

Transféré en Arabie saoudite au début du mois de septembre, Mathys De Carvalho attend toujours de lancer sa nouvelle aventure. Après sept journées de championnat, le milieu formé à l’OL n’a même pas encore figuré sur une feuille de match.

Un départ qui avait rapporté 1,1 M€ à l’OL

Après seize années passées entre Rhône et Saône, Mathys De Carvalho avait décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. À 21 ans, le pur produit de la formation lyonnaise avait quitté son club formateur pour rejoindre Al-Diriyah, promu en première division saoudienne.

Ce transfert avait permis à l’OL de récupérer 1,1 million d’euros. Le club rhodanien avait également négocié un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value réalisée lors d’un futur départ. Une opération bienvenue dans un contexte économique toujours surveillé de près à Lyon.

Le milieu de terrain ne partait pourtant pas sans expérience du haut niveau. Lancé avec les professionnels, il avait disputé 22 rencontres avec l’équipe première de l’OL, toutes compétitions confondues, et était parvenu à entrer dans la rotation de Paulo Fonseca.

Toujours aucune feuille de match en Arabie saoudite

Près de deux mois après son transfert, le constat est beaucoup moins encourageant sur le plan sportif. Comme le rapporte Olympique et Lyonnais, Mathys De Carvalho n’a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs.

Plus inquiétant encore, l’ancien Lyonnais n’a jamais été inscrit sur une feuille de match. Al-Diriyah a pourtant joué sept journées de Saudi Pro League depuis son arrivée. Un début d’aventure particulièrement discret pour un élément prometteur qui espérait sans doute obtenir davantage de temps de jeu en quittant la Ligue 1.

Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté font leur retour avec l’OL contre Brest. Loïs Openda et Tyler Morton restent en revanche forfaits. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2119418408987168897

Une nouvelle attente jusqu’à la fin novembre

De Carvalho évolue pourtant dans un championnat où plusieurs anciens visages de Ligue 1 peuvent l’aider à prendre ses marques. Chancel Mbemba, Idrissa Gueye, Enzo Millot ou encore Gaëtan Laborde ont eux aussi rejoint l’Arabie saoudite.

Le jeune milieu devra désormais patienter avant de pouvoir éventuellement inverser la tendance. La prochaine rencontre d’Al-Diriyah est programmée après la trêve internationale, à la fin du mois de novembre. Cette échéance pourrait enfin lui permettre d’intégrer le groupe, même si aucune indication ne garantit encore sa présence.

À Lyon, ce départ avait offert une rentrée d’argent immédiate et libéré une place dans l’effectif. Pour Mathys De Carvalho, le pari saoudien reste en revanche totalement à lancer.