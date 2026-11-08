À LA UNE · OL
OL : Double renfort bienvenu, mais deux forfaits plombent encore Brest
OL : les quatre renforts de Vicens sont désormais connus !
OL : après Vicens, une nouvelle signature surprise se prépare !
OL : tout est bouclé pour Vicens, on connaît la date de son officialisation !
OL : c’est confirmé pour Vicens, une autre bonne nouvelle annoncée avant Brest !
Pronostic Brest – OL (08/11) : prono, cotes et compos
OL : la date de l’arrivée de Vicens connue, il arrive à Lyon avec des renforts ! 
OL : les dirigeants annoncent le nom du successeur de Paulo Fonseca !
OM, RC Lens, Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : cette pépite de Ligue 1 prépare un gros coup cet été !
Real Sociedad – OL (1-1) : sans Fonseca, Lyon tient le choc, les tops et flops

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : Double renfort bienvenu, mais deux forfaits plombent encore Brest

Par Louis Chrestian2 min de lecture
OL : Double renfort bienvenu, mais deux forfaits plombent encore Brest

Jorge Maciel récupère Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah pour la réception de Brest. Deux retours importants pour l’OL, même si l’infirmerie lyonnaise ne se vide pas totalement puisque Loïs Openda et Tyler Morton restent indisponibles.

Niakhaté et Nuamah de nouveau disponibles

L’OL va pouvoir compter sur deux renforts face à Brest. Selon les informations relayées par ActuL1, d’après Le Progrès, Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah font leur retour dans le groupe lyonnais pour cette rencontre.

Les deux joueurs avaient manqué le rendez-vous de Ligue Europa. Leur absence avait forcément réduit les possibilités de Jorge Maciel, aussi bien dans le secteur défensif que sur le plan offensif. Le technicien portugais retrouve désormais deux solutions supplémentaires au moment d’enchaîner en championnat.

Une bonne nouvelle dans le dossier Niakhaté

On vous en parlait récemment : Moussa Niakhaté avait déjà dû déclarer forfait contre Lens et Crystal Palace. Ce retour dans le groupe constitue donc un développement positif dans le suivi de son dossier médical, après une période marquée par plusieurs absences.

L’international sénégalais redevient une option pour Jorge Maciel face aux Brestois. Son retour tombe à point nommé pour un OL qui va pouvoir retrouver davantage de choix dans son arrière-garde, sans que son éventuelle titularisation n’ait encore été précisée.

Nuamah également remis, Openda et Morton encore absents

Ernest Nuamah accompagne Niakhaté sur le chemin du retour. Le Ghanéen était lui aussi absent lors de la rencontre européenne, une situation dont les contours avaient été évoqués après le match face à la Real Sociedad. Sa disponibilité offre une option supplémentaire dans l’animation offensive lyonnaise.

Le bilan médical n’est toutefois pas entièrement favorable. Loïs Openda et Tyler Morton restent forfaits pour la réception de Brest. Jorge Maciel devra donc encore composer sans ces deux éléments, malgré les retours simultanés de Niakhaté et Nuamah.

Des choix élargis pour Jorge Maciel

Ces deux retours permettent surtout à l’entraîneur lyonnais d’élargir sa rotation après le rendez-vous européen. Niakhaté apporte une solution en défense, tandis que Nuamah peut offrir un profil différent dans les zones offensives.

L’OL ne se présentera donc pas au complet face à Brest, mais la tendance s’améliore. Après plusieurs alertes et des absences à gérer, le groupe lyonnais récupère deux éléments importants pour poursuivre son calendrier.

OL en ce moment

Classement Ligue 1

4e / 18

17 pts · 9 matchs · 5V 2N 2D · +8

DVDV

Prochain match

Logo Stade BrestoisStade BrestoisLogo OLOL

· Ligue 1 J10

12,65N3,2522,33Cotes PMU

Notre prono Victoire de l’OL (1-2) Lire l'analyse →

Derniers résultats
  • VOL 2-0 Angers SCO
  • DPSG 2-0 OL
  • VOL 2-1 OGC Nice
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters de l'OL 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OL
Recommandé pour les supporters de l'OL
Les Gones lisent aussi

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot