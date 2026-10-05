OL : Le couperet est tombé avant Lens pour Moussa Niakhaté

L’OL devra composer sans Moussa Niakhaté pour la réception du RC Lens, vendredi soir. Touché à un ischio avec le Sénégal, le défenseur reste également incertain pour le rendez-vous européen face à Crystal Palace.

Niakhaté forfait contre le RC Lens

La crainte s’est confirmée pour Moussa Niakhaté. Selon les informations de L’Équipe, relayées par @_BeFootball, le défenseur central est forfait pour le choc entre l’OL et le RC Lens programmé vendredi soir. Le Sénégalais est revenu de sélection avec une blessure à un ischio.

On vous en parlait en début de semaine : la blessure contractée avec le Sénégal faisait déjà craindre une absence pour son retour à Lyon. Le verdict est désormais tombé pour la rencontre face aux Sang et Or, que Niakhaté suivra donc en dehors du terrain.

Une absence qui tombe au mauvais moment

Ce forfait constitue forcément une mauvaise nouvelle pour l’OL avant une affiche importante. Niakhaté ne sera pas disponible pour tenir sa place dans l’axe de la défense lyonnaise, obligeant le staff à revoir ses plans pour contenir les attaquants lensois.

La prudence devrait désormais guider la gestion du défenseur. Une blessure musculaire, même sans précision supplémentaire sur sa gravité à ce stade, nécessite une attention particulière. L’objectif sera d’éviter toute reprise précipitée susceptible de retarder davantage son retour à la compétition.

Crystal Palace également menacé

Le problème ne concerne pas seulement la réception du RC Lens. Moussa Niakhaté est aussi annoncé incertain pour le match d’Europa League contre Crystal Palace. Aucun forfait définitif n’est encore acté pour cette rencontre européenne, mais sa participation demeure donc suspendue à l’évolution de sa blessure.

L’OL se retrouve ainsi face à une double inquiétude dans son calendrier immédiat. Après avoir perdu Niakhaté pour vendredi, le club rhodanien attendra désormais de connaître la durée exacte de son indisponibilité et sa capacité à récupérer à temps pour affronter la formation anglaise.

Un nouveau point attendu rapidement

Dans l’immédiat, la seule certitude porte sur OL-Lens. Pour Crystal Palace, les prochains jours permettront d’affiner le diagnostic et de mesurer les progrès du Sénégalais. Son état physique devrait logiquement être surveillé au quotidien avant qu’une décision ne soit prise.

Cette nouvelle étape confirme en tout cas le coup dur redouté après son retour de sélection. Lyon devra d’abord se passer de son défenseur face aux Sang et Or, avant d’espérer une évolution favorable pour son prochain rendez-vous européen.