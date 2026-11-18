Un départ de Loïs Openda (26 ans) ne serait finalement pas d’actualité du côté de l’OL.

Coup de théâtre dans le dossier Loïs Openda ! Alors que l’avenir de l’attaquant belge semblait déjà s’inscrire loin de Lyon, une nouvelle information vient rebattre les cartes. Un départ dès le mercato hivernal ne serait finalement pas à l’ordre du jour du côté de l’OL.

Openda affiche son attachement à l’OL

Hier, La Gazzetta dello Sport affirmait que les dirigeants lyonnais souhaitaient mettre un terme au prêt de l’avant-centre de 26 ans dès le mois de janvier. Une perspective qui laissait penser que l’aventure d’Openda dans le Rhône pourrait rapidement tourner court. Mais cette version a depuis été catégoriquement démentie par Olympique-et-Lyonnais. Selon les informations du média spécialisé, l’OL n’aurait absolument pas l’intention de se séparer de l’international belge. Un retournement de situation qui change considérablement la lecture de ce dossier mercato.

Un autre élément est venu alimenter les discussions autour de l’avenir de l’attaquant. Sur Instagram, Loïs Openda a récemment publié une story dans laquelle il apparaît sous les couleurs lyonnaises, accompagnée de plusieurs cœurs rouge et bleu. Une publication qui n’est pas passée inaperçue dans ce contexte particulièrement animé. Sans constituer une confirmation officielle concernant son avenir, ce message peut être interprété comme un signe d’attachement à son club actuel.

Un dossier mercato à suivre de près à l’OL

Alors que les rumeurs de départ commençaient à prendre de l’ampleur, l’attaquant belge semble ainsi afficher une image bien différente de celle d’un joueur déjà sur le départ. Pour l’OL, conserver Loïs Openda pourrait représenter une option intéressante afin de maintenir des solutions offensives pour la seconde partie de saison.

Reste désormais à voir quelle place l’attaquant belge parviendra à prendre dans les plans lyonnais au fil des prochaines semaines. En attendant, le scénario d’un départ en janvier semble nettement moins évident. Entre les informations contradictoires et le message publié par le joueur sur les réseaux sociaux, le dossier Openda est loin d’avoir livré son verdict.