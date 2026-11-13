OL Mercato : deux gros transferts déjà ciblés en janvier

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

En proie à des soucis d’ordre financier, l’OL pourrait être contraint de procédé »r à une nouvelle grosse vente au prochain mercato hivernal.

L’OL risque de vivre un mercato hivernal particulièrement animé. Alors que Carlos Vicens vient de prendre les commandes de l’équipe première après le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, la direction lyonnaise doit toujours composer avec une situation économique délicate.

Une à deux ventes attendues à l’OL dès janvier

Les ventes réalisées ces derniers mois n’ont pas suffi à régler tous les problèmes. Et l’hiver pourrait donc être marqué par de nouveaux départs importants.Le départ de Paulo Fonseca a permis à l’OL de récupérer une indemnité de 5 millions d’euros. Une rentrée d’argent bienvenue, à laquelle s’ajoute l’allègement de la masse salariale lié au départ du technicien portugais et de son encadrement. Mais cela ne règle pas l’ensemble des difficultés financières du club.

Selon L’Équipe, l’OL aura besoin de recettes supplémentaires pour poursuivre son redressement. Sans qualification européenne pour la saison 2027-2028 ou sans parcours suffisamment important en Ligue Europa cette saison, l’équilibre financier pourrait rester difficile à atteindre. Une à deux ventes seraient ainsi espérées dès janvier.

Cette nécessité s’inscrit dans une stratégie déjà clairement évoquée dans les documents financiers d’OL Groupe. Le rapport annuel 2025-2026 prévoit de nouvelles cessions de joueurs pendant le mercato hivernal et jusqu’au 30 juin 2027. Le club doit donc continuer à vendre pour respecter sa trajectoire financière, malgré les efforts déjà consentis.

Šulc, une vente compliquée par sa blessure ?

Parmi les joueurs susceptibles d’être concernés, Pavel Šulc apparaît comme un dossier important. Le milieu offensif tchèque dispose d’une valeur sportive et marchande intéressante, mais sa situation physique pourrait considérablement compliquer les plans lyonnais.

Touché au ménisque à la fin du mois d’octobre, il ne devrait pas retrouver les terrains avant janvier 2027. Un calendrier qui rend une éventuelle opération hivernale particulièrement incertaine. Les clubs intéressés pourraient hésiter à investir une somme importante sur un joueur qui revient de blessure et dont l’état physique devra être réévalué.

Pour l’OL, le timing est donc loin d’être idéal. Le club pourrait avoir besoin de vendre, mais l’un des éléments susceptibles de rapporter une belle indemnité ne sera peut-être pas dans les meilleures conditions pour attirer des offres dès l’ouverture du marché.

Nuamah, l’autre dossier à surveiller à l’OL

La situation d’Ernest Nuamah mérite également attention. L’ailier ghanéen réalise un début de saison intéressant, avec six buts et une passe décisive en quatorze rencontres toutes compétitions confondues, selon les chiffres rapportés par Foot Mercato. Sous contrat jusqu’en 2028, il représente un actif susceptible d’intéresser plusieurs clubs.

Son profil pourrait donc devenir une solution pour générer des liquidités. Mais un éventuel départ aurait aussi des conséquences sportives pour Carlos Vicens, qui doit construire son équipe tout en maintenant l’OL dans la course aux objectifs européens.

La question est désormais de savoir si la direction lyonnaise sera prête à se séparer d’un joueur important en pleine saison pour répondre à ses impératifs économiques. Aucune décision officielle concernant Nuamah n’a été annoncée.