OL : le nouvel entraîneur fixe trois caps et place la barre haut

Présent ce mardi en conférence de presse, Carlos Vicens a détaillé ses ambitions pour la fin de saison de l’OL. Le successeur de Paulo Fonseca ne compte délaisser aucune compétition et veut également reconquérir les supporters par le jeu.

Vicens veut ramener l’OL en Ligue des Champions

On vous en parlait dès lundi : Carlos Vicens avait annoncé son système préférentiel et son grand objectif pour ses débuts sur le banc lyonnais. Le technicien espagnol est désormais allé plus loin en détaillant sa feuille de route dans les trois compétitions encore disputées par l’OL.

Arrivé pour succéder à Paulo Fonseca, parti au Sporting CP, l’ancien entraîneur de Braga récupère une équipe cinquième de Ligue 1. Une position qui laisse les Gones au contact, mais les oblige à batailler pour retrouver les places qualificatives pour la Ligue des Champions.

« Bien sûr, on a l’ambition de terminer dans les places qualificatives en Ligue des Champions en Ligue 1. C’est notre ambition de retrouver l’OL en C1 », a clairement affiché Vicens, dans des propos relayés par Foot Mercato.

La Coupe de France et l’Europa League dans le viseur

Le championnat ne constitue toutefois pas l’unique priorité du nouvel entraîneur rhodanien. En Coupe de France, Vicens refuse de se fixer une limite : « Il faut avoir l’ambition de tout gagner et d’aller le plus loin possible. » Une déclaration qui confirme sa volonté de jouer chaque tableau à fond.

Le discours est tout aussi ambitieux sur la scène européenne. En Europa League, l’Espagnol vise une place parmi les huit premiers afin de s’éviter un tour supplémentaire : « On va viser le top 8 pour passer l’hiver au chaud et essayer d’aller le plus loin possible dans la compétition. »

Carlos Vicens a dirigé son premier entraînement à l’OL ce mardi matin à Décines. Très actif, il a donné ses consignes en anglais à un groupe réduit à 16 joueurs, alors que 17 éléments manquaient à l’appel. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2120184718343942574

Le jeu comme autre exigence

Vicens ne souhaite pas seulement être jugé sur les résultats. Le contenu des rencontres sera également au cœur de son projet. « Ce n’est pas seulement parler de résultat, mais aussi rendre fiers les supporters avec le jeu que l’on proposera sur le terrain », a-t-il insisté devant la presse.

Entre la course à la Ligue des Champions, la Coupe de France et l’Europa League, le programme s’annonce dense. Sa première séance, menée avec seulement 16 joueurs en raison des nombreuses absences, ne lui a pas encore permis de travailler avec l’intégralité de son effectif. Mais le cap est déjà fixé : gagner, aller loin sur tous les tableaux et redonner une identité forte à l’OL.