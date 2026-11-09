OL : Carlos Vicens annonce déjà son système et un gros objectif pour la saison

Carlos Vicens s’est exprimé après l’officialisation de son arrivée sur le banc de l’OL.

Fraîchement nommé nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais pour succéder à Paulo Fonseca, Carlos Vicens commence déjà à dévoiler ses intentions pour la suite de la saison. Dans une interview accordée au site officiel de l’OL, le technicien espagnol de 43 ans s’est notamment exprimé sur le système de jeu qu’il compte mettre en place chez les Gones, mais aussi sur les ambitions du club rhodanien. Et l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City semble avoir des idées assez claires, même s’il souhaite d’abord apprendre à connaître son nouvel effectif.

Vicens devrait conserver le 4-3-3 à l’OL

Interrogé sur ses intentions tactiques, Carlos Vicens a confirmé qu’il devrait s’appuyer, dans un premier temps, sur le 4-3-3 déjà utilisé par l’Olympique Lyonnais. « Il est vrai que ce 4-3-3 de base que l’équipe utilise déjà nous servira également de point de départ », a expliqué le nouvel entraîneur lyonnais. Un choix qui devrait permettre aux joueurs de conserver certains repères malgré le changement de staff technique.

Pour autant, l’Espagnol ne compte pas s’enfermer dans un seul dispositif. « Évidemment, j’ai une idée en tête d’après les matchs que j’ai pu voir dernièrement. Mais l’expérience m’a appris que lorsque l’on commence à travailler au quotidien et en direct avec les joueurs, on découvre des choses qui nous aident à orienter le travail dans une direction ou dans une autre », a-t-il précisé. Carlos Vicens entend ainsi adapter son animation tactique aux caractéristiques de son effectif, mais également aux adversaires rencontrés. « Il peut toujours y avoir des nuances en fonction des joueurs qui seront alignés et de l’adversaire que nous affronterons », a-t-il ajouté. Le 4-3-3 devrait donc constituer sa base de travail, sans exclure de futurs ajustements.

Le retour en Ligue des Champions, l’objectif affiché par Vicens !

Au-delà de ses choix tactiques, Carlos Vicens a également affiché une ambition forte pour sa première saison sur le banc de l’OL : ramener le club en Ligue des Champions. Un objectif partagé par l’ensemble de la direction lyonnaise, de la présidence au directeur sportif. « La tradition de ce club dans une compétition aussi belle que la Ligue des Champions fait que nous avons tous l’illusion, l’ambition et le désir de ramener l’OL dans cette compétition », a confié le technicien espagnol.

Pour justifier cette ambition, le nouvel entraîneur des Gones a notamment insisté sur le prestige et l’histoire européenne de l’Olympique Lyonnais. « Je crois qu’elle mérite de la disputer, par son histoire, sa tradition, ses supporters, sa ville, et par la dimension de son club », a-t-il affirmé. Un discours ambitieux qui donne déjà le ton de son passage à Lyon. Reste désormais à traduire ces intentions sur le terrain pour permettre à l’OL de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes dès la saison prochaine.