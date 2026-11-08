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OL : Lyon chute avant l’arrivée de son nouvel entraîneur

Par Louis Chrestian2 min de lecture
OL : Lyon chute avant l’arrivée de son nouvel entraîneur

L’OL s’est incliné à Brest juste avant la prise de fonctions de Carlos Vicens. Dans le même temps, l’AS Monaco a craqué au Mans tandis que l’OGC Nice a tenu son rang.

L’OL rate sa dernière sortie avant Vicens

La transition ne s’est pas déroulée comme espéré pour l’OL. En déplacement à Brest, le club rhodanien a chuté avant l’arrivée de Carlos Vicens sur son banc. Une dernière sortie décevante avant l’ouverture d’un nouveau chapitre à Lyon.

Cette défaite rappelle surtout l’ampleur de la tâche qui attend le technicien. Vicens va devoir rapidement remobiliser son groupe et imposer ses principes afin de relancer une équipe lyonnaise encore trop irrégulière. Le changement d’entraîneur ouvre forcément une période d’observation, avec des places à prendre et une nouvelle hiérarchie à définir.

Monaco craque au Mans

L’AS Monaco n’a pas davantage profité de cette journée. En déplacement au Mans, le club de la Principauté a fini par céder, selon le résultat relayé par Foot Mercato. Un revers qui confirme les difficultés monégasques à maintenir leur niveau loin de leurs bases.

Monaco laisse ainsi passer une occasion de se rassurer. Ce faux pas intervient alors que les résultats du club restent scrutés de près et que chaque contre-performance peut peser lourd dans une saison disputée. Les hommes du Rocher devront afficher un autre visage lors de leur prochaine sortie.

Nice évite le piège

Contrairement à l’OL et à Monaco, l’OGC Nice a assuré. Les Aiglons ont fait le travail et ressortent comme les principaux bénéficiaires de cette séquence. Sans forcément tout maîtriser, le Gym a obtenu l’essentiel et préservé sa dynamique.

Cette solidité contraste avec les déconvenues lyonnaise et monégasque. Nice avance, quand deux de ses concurrents directs marquent le pas. Le club azuréen avait déjà su faire preuve d’efficacité dans ce type de rendez-vous.

Un premier chantier déjà identifié à Lyon

Tous les regards vont désormais se tourner vers Carlos Vicens. Le nouvel entraîneur de l’OL récupère une équipe battue et en quête de repères. Son premier objectif sera de provoquer une réaction immédiate, avant d’installer progressivement son projet de jeu.

Le revers de Brest ne condamne rien, mais il fixe le décor. À Lyon, le nouveau cycle devra rapidement produire des effets pour éviter que le doute ne s’installe durablement.

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