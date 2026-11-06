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OL : la date de l’arrivée de Vicens connue, il arrive à Lyon avec des renforts ! 

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Carlos Vicens

Carlos Vicens, sera bel et bien le futur entraîneur de l’OL pendant la trêve internationale, n’arrive pas seul à Lyon.

Le dossier est bouclé. Selon les informations communiquées par les dirigeants lyonnais à Canal+, Carlos Vicens sera bien le prochain entraîneur de l’OL. Âgé de 43 ans, l’ancien coach de Braga va ainsi découvrir la Ligue 1 après avoir notamment travaillé comme adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

Vicens attendu à l’OL dès le début de la trêve

Selon L’Équipe technicien espagnol devrait rejoindre Lyon dès le début de la trêve internationale. Sa présentation officielle est prévue en début de semaine prochaine. Un calendrier qui permettra au nouvel entraîneur de prendre ses marques et de commencer à travailler avec son groupe avant la reprise de la compétition.

Vicens ne compte pas débarquer seul dans le Rhône. L’Espagnol devrait être accompagné de ses propres collaborateurs afin de mettre rapidement en place ses méthodes et ses principes de jeu. Un changement de staff qui pourrait donc être important à Décines, même si une certaine continuité est également prévue.

Maciel devrait assurer la transition à l’OL

Le journaliste Hugo Guillemet indique en effet que Jorge Maciel devrait conserver sa place au sein de l’encadrement lyonnais. Arrivé à l’OL durant l’été 2024 comme adjoint de Pierre Sage, le Portugais avait ensuite été conservé par Paulo Fonseca. Il pourrait donc poursuivre sa mission auprès de Carlos Vicens et faciliter la transition entre les différents staffs.

Ce choix permettrait au nouvel entraîneur de s’appuyer sur un membre qui connaît déjà parfaitement le fonctionnement du club et son environnement. Après une période de changements sur le banc lyonnais, l’OL cherche ainsi à trouver un nouvel équilibre. Reste désormais à découvrir les premières décisions de Carlos Vicens et l’identité de ses collaborateurs.

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