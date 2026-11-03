OL : l’IA prédit le successeur de Paulo Fonseca

Après le départ de Paulo Fonseca, ChatGPT a livré son verdict sur l’identité du futur entraîneur de l’OL.

Depuis quelques jours, l’Olympique Lyonnais est à la recherche d’un nouvel entraîneur après la décision de Paulo Fonseca de quitter le club rhodanien pour rejoindre le Sporting Portugal. Alors que Carlos Vicens, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, apparaît aujourd’hui comme le grand favori pour prendre les commandes des Gones, plusieurs interrogations entourent encore l’identité du futur entraîneur de l’OL. Pour tenter d’y voir plus clair, nous avons demandé à ChatGPT de prédire qui succédera à Paulo Fonseca sur le banc lyonnais. Voici son verdict.

L’IA mise sur Carlos Vicens pour remplacer Paulo Fonseca

Selon ChatGPT, Carlos Vicens apparaît comme le candidat le plus crédible pour succéder à Paulo Fonseca sur le banc de l’Olympique Lyonnais. L’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City possède un profil susceptible de séduire les dirigeants lyonnais. À 43 ans, le technicien espagnol privilégie un football offensif, basé sur la possession du ballon et l’intensité, des principes de jeu qui pourraient parfaitement correspondre aux ambitions des Gones.

Plusieurs arguments plaident en faveur de Carlos Vicens. Son expérience acquise aux côtés de Pep Guardiola, sa connaissance des exigences du très haut niveau et sa philosophie de jeu constituent autant d’atouts pour convaincre la direction de l’OL. Toutefois, rien ne semble encore définitivement acté concernant la succession de Paulo Fonseca. D’autres pistes pourraient également être étudiées par les dirigeants rhodaniens, notamment celle menant à Thiago Motta. Les conditions financières d’une éventuelle arrivée pourraient aussi jouer un rôle déterminant dans le choix du futur entraîneur lyonnais.

Carlos Vicens reste donc le grand favori de ChatGPT pour devenir le prochain entraîneur de l’OL. En attendant la nomination du remplaçant de Paulo Fonseca, Jorge Maciel devrait assurer l’intérim sur le banc des Gones lors des prochaines rencontres face à la Real Sociedad, en Ligue Europa, puis au Stade Brestois, en Ligue 1. La prochaine trêve internationale pourrait offrir aux dirigeants lyonnais l’occasion de finaliser leur choix et d’ouvrir un nouveau chapitre sur le banc de l’Olympique Lyonnais.