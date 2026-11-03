OM Mercato : un énorme indice lâché par Paixão sur son avenir et sa future destination ?

Une récente publication Instagram de la compagne d’Igor Paixão pourrait bien alimenter les spéculations autour de l’avenir de l’ailier brésilien de l’OM, Igor Paixão.

L’avenir d’Igor Paixão à l’Olympique de Marseille pourrait bien alimenter les discussions lors des prochains mercatos. Recruté par l’OM en provenance du Feyenoord Rotterdam, l’ailier brésilien pourrait un jour être tenté par une nouvelle aventure à l’étranger, notamment en Premier League. Et alors qu’aucun départ n’est actuellement annoncé, un détail repéré sur les réseaux sociaux pourrait intriguer les supporters marseillais. En effet, une photo publiée sur Instagram par la compagne du joueur a de quoi susciter quelques interrogations sur ses projets d’avenir.

Igor Paixão se prépare-t-il à rejoindre la Premier League ?

Ce mardi soir, Igor Paixão et sa compagne ont suivi ensemble un cours d’anglais, comme l’a révélé cette dernière dans une story publiée sur son compte Instagram. Une initiative qui pourrait sembler anodine, mais qui pourrait également être interprétée comme un indice sur les ambitions futures de l’attaquant brésilien. En choisissant d’apprendre l’anglais, le joueur de l’OM pourrait-il déjà envisager une expérience en Premier League, un championnat particulièrement attractif pour les footballeurs évoluant en Europe ? Cette publication pourrait en tout cas éveiller la curiosité de certains supporters olympiens.

Il serait toutefois prématuré d’y voir la preuve d’un futur transfert en Angleterre. Igor Paixão et sa compagne peuvent parfaitement suivre des cours d’anglais pour des raisons personnelles, sans que cela ait le moindre rapport avec un éventuel départ de Marseille. Aucun élément ne permet actuellement d’établir un lien entre cet apprentissage et un projet de transfert vers la Premier League. Reste que cette story Instagram pourrait suffire à alimenter les spéculations autour de l’avenir de l’ancien joueur du Feyenoord, dont les intentions pour les prochains mercatos restent à préciser.