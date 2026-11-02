OM Mercato : Greenwood prêt à tout plaquer ? Un retour impossible…

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Parti de l’OM l’été dernier pour rejoindre Fenerbahçe, Mason Greenwood pourrait déjà avoir des regrets. Malgré des statistiques intéressantes, l’attaquant anglais traverse une période particulièrement mouvementée en Turquie. Entre tensions avec son entraîneur, altercation présumée avec son président et volonté de quitter le club dès janvier, son aventure stambouliote pourrait tourner court.

Et si Mason Greenwood avait commis une erreur en quittant l’Olympique de Marseille ? Quelques mois seulement après son transfert à Fenerbahçe, l’ancien chouchou du Vélodrome se retrouverait déjà dans une situation explosive. Pourtant, sur le terrain, tout avait plutôt bien commencé pour l’attaquant de 24 ans, auteur de 7 buts et 4 passes décisives depuis son arrivée en Turquie. Mais les résultats individuels ne suffisent visiblement plus à masquer les tensions en coulisses.

Le 26 octobre dernier, lors du choc face à Galatasaray, Greenwood aurait très mal vécu son remplacement dès la 55e minute. Un épisode qui aurait marqué le début d’une véritable crise entre le joueur et son nouvel environnement. Quelques jours plus tard, l’Anglais ne figurait même pas dans le groupe pour affronter Göztepe, une rencontre perdue par Fenerbahçe (1-2). De quoi alimenter les interrogations sur son avenir.

Greenwood veut déjà quitter Fenerbahçe !

Selon les informations du média turc Fotosport, la situation serait même devenue particulièrement tendue entre Greenwood et la direction de Fenerbahçe. L’ancien Marseillais aurait eu une vive altercation avec son président Aziz Yıldırım, au point d’envisager sérieusement un départ anticipé.

Toujours selon cette source, Mason Greenwood se serait entretenu longuement avec son père et agent, Andrew Greenwood. À l’issue de cette discussion, le clan du joueur aurait pris une décision radicale : chercher une porte de sortie dès le prochain mercato hivernal.

Une information qui reste toutefois à confirmer. Mais si elle venait à se vérifier, elle constituerait un sacré retournement de situation pour un joueur qui avait quitté Marseille avec l’ambition de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

L’OM peut-il rêver d’un retour de Greenwood ?

Forcément, cette situation risque de faire parler sur la Canebière. Pendant deux saisons, Greenwood avait été l’un des principaux atouts offensifs de l’OM, capable de débloquer une rencontre sur un exploit individuel. Son départ avait notamment répondu à des impératifs financiers pour le club phocéen.

Mais malgré les difficultés rencontrées par l’Anglais en Turquie, un retour à Marseille paraît aujourd’hui très compliqué, notamment en raison du coût d’une éventuelle opération.

D’autres clubs pourraient en revanche profiter de la situation. L’AS Roma, qui avait déjà manifesté son intérêt pour Greenwood lors du dernier mercato estival, surveillerait toujours son dossier.

Une chose est certaine : quelques mois après avoir tourné la page marseillaise, Mason Greenwood pourrait déjà être contraint de revoir ses plans. Et si son départ de l’OM, censé marquer une nouvelle étape dans sa carrière, se transformait finalement en énorme erreur de casting ?