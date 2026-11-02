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OM Mercato : Lorenzi fonce sur le deuxième meilleur passeur de Ligue 1 !

Par Fabien Chorlet - 2 Nov 2026, 18:40
Cristian Casseres Jr. lors d'OM - Toulouse

En vue du prochain mercato estival, l’OM aurait coché le nom de Cristian Cásseres Jr. (Toulouse FC), l’un des milieux de terrain les plus performants de Ligue 1 cette saison.

Alors que l’Olympique de Marseille n’a enregistré aucune recrue lors du dernier mercato estival et pourrait de nouveau rester discret cet hiver, les dirigeants phocéens n’en continuent pas moins de préparer l’avenir. En coulisses, l’OM travaillerait déjà sur plusieurs pistes en vue du prochain mercato estival. Selon les informations du compte X LePetitOM, le club marseillais aurait notamment coché le nom de Cristian Cásseres Jr., milieu de terrain du Toulouse FC, pour renforcer son entrejeu à l’été 2027.

Cristian Cásseres Jr. dans le viseur de l’OM !

Passeur hors pair, doté d’un gros volume de jeu et précieux à la récupération du ballon, l’international vénézuélien s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus performants de Ligue 1 depuis son arrivée à Toulouse à l’été 2023, en provenance des New York Red Bulls. Auteur d’un excellent début de saison, Cristian Cásseres Jr. est actuellement le deuxième meilleur passeur du championnat (5), derrière Florian Thauvin (8). Le joueur de 26 ans était d’ailleurs sur la pelouse du Vélodrome ce dimanche soir, à l’occasion de la rencontre entre l’OM et le Toulouse FC (2-0).

Un transfert à plus de 10 M€ pour l’OM ?

Mais attirer Cristian Cásseres Jr. pourrait coûter cher à l’Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le TFC, le milieu de terrain vénézuélien dispose d’une valeur marchande estimée à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant qui pourrait toutefois être largement dépassé en cas de transfert, compte tenu de ses performances depuis le début de la saison et de son importance dans l’entrejeu toulousain. Reste désormais à savoir si l’OM sera prêt à mettre la main à la poche pour s’attacher ses services l’été prochain.

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