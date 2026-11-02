ASSE Mercato : un premier verdict est tombé pour la piste Tylel Tati (FC Nantes) !

Annoncé dans le viseur de l’ASSE, Tylel Tati (FC Nantes) ne fait pas l’unanimité auprès des supporters stéphanois.

En quête de jeunes talents pour renforcer son effectif en vue d’une éventuelle remontée en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne aurait jeté son dévolu sur une pépite du FC Nantes. Selon les informations de Livefoot, les Verts s’intéresseraient à Tylel Tati, jeune défenseur central des Canaris. Révélation nantaise la saison dernière en Ligue 1, le joueur traverse toutefois une période plus délicate. Relégué sur le banc en début de saison, il a ensuite été victime d’une blessure au ménisque avec l’équipe de France U19, début octobre.

Tylal Tati à l’ASSE, les supporters ont tranché !

Alors que l’intérêt de l’ASSE pour Tylel Tati reste à confirmer, cette piste mercato ne semble pas faire l’unanimité dans le Forez, loin de là. Dans un sondage organisé sur le compte X de But! ASSE, 65 % des votants se sont déclarés opposés à l’arrivée du défenseur du FC Nantes chez les Verts, contre seulement 35 % qui accueilleraient favorablement son recrutement. Autrement dit, près de deux participants sur trois ne souhaitent pas voir le jeune Nantais débarquer à Saint-Étienne.

Un désaveu assez net pour cette piste, malgré les qualités et le potentiel entrevus chez Tylel Tati lors de ses débuts dans l’élite. Sa perte de statut au FC Nantes et sa blessure au genou pourraient expliquer certaines réticences, même si les motivations des votants restent inconnues. Ce résultat traduit en tout cas un accueil majoritairement défavorable parmi les participants au sondage. Reste à savoir si les dirigeants stéphanois décideront malgré tout d’approfondir ce dossier dans les prochains mois, alors que le club prépare déjà les contours de son futur effectif.