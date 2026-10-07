FC Nantes Mercato : les Canaris ont identifié le remplaçant de Tylel Tati !

Pour pallier l’absence de Tylel Tati, le FC Nantes aurait manifesté un intérêt sérieux pour un jeune défenseur central évoluant en Afrique du Sud.

Le FC Nantes tient-il déjà sa piste pour renforcer sa défense ? Alors que les Canaris doivent composer avec la longue indisponibilité de Tylel Tati, un nouveau nom commence à circuler avec insistance autour du club. Selon les informations rapportées par le spécialiste du mercato Ekrem Konur, les Canaris suivent de près Malibongwe Khoza, défenseur central sud-africain de 22 ans évoluant à Mamelodi Sundowns.

Nantes s’intéresse à Malibongwe Khoza

International sud-africain à quatre reprises, Khoza s’est progressivement imposé dans la défense de Mamelodi Sundowns. Le joueur, formé au sein du club, a fait ses débuts avec l’équipe première en 2024 et compte déjà une solide expérience malgré son jeune âge.

Son profil aurait attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Le FC Nantes, La Gantoise et le SV Ried figureraient ainsi parmi les formations intéressées par le joueur. Pour les Canaris, cette piste pourrait notamment permettre d’anticiper les besoins dans l’axe de la défense.

Une piste liée à la blessure de Tylel Tati ?

Le dossier pourrait être indirectement lié à Tylel Tati, touché à un ménisque avec l’équipe de France des moins de 19 ans, et qui sera absent environ trois mois.

Khoza pourrait donc représenter une piste de renouvellement dans un secteur où Nantes est en difficulté après ce gros coup dur. À 22 ans, le Sud-Africain correspond également à un profil de joueur à potentiel, capable de s’inscrire dans un projet à moyen terme. À Nantes ou ailleurs ?