Malgré un début de saison poussif, le FC Nantes peut encore espérer jouer les premiers rôles en Ligue 2. L’exemple du Paris FC, aujourd’hui en Ligue 1, donne de bonnes raisons d’y croire.

Le FC Nantes traverse une période délicate. Avec seulement trois victoires en douze rencontres, les Canaris peinent à trouver leur rythme et restent davantage préoccupés par le bas du classement que par les premières places. Pourtant, tout n’est pas perdu. Pour Lohann Doucet, ancien Nantais (14 matchs) désormais au Vitória Sport Clube, la saison est encore suffisamment longue pour espérer un retournement de situation.

Formé à la Jonelière, le milieu de terrain garde un œil attentif sur son club formateur. Et malgré les résultats décevants, il refuse de céder au pessimisme. « Ils sont repartis sur une nouvelle base, ça prend du temps », explique-t-il auprès de Top Mercato. Avant d’ajouter : « Je les suis énormément, donc je sais qu’ils ont une très grosse équipe pour la Ligue 2. Ils ont tout pour bien finir la saison. Ils ont le temps. Je ne m’inquiète pas pour Nantes. »

Le Paris FC, un exemple qui peut inspirer le FC Nantes

Pour justifier son optimisme, Lohann Doucet s’appuie sur une expérience qu’il a lui-même vécue. Lors de la saison 2023-2024, alors qu’il évoluait au Paris FC, le joueur avait connu un démarrage particulièrement difficile. Le club francilien ne comptait alors que sept points après dix journées, avec une 17e place de relégable. Une situation qui n’avait pourtant pas empêché le Paris FC de redresser la barre et de terminer à la cinquième place, synonyme de qualification pour les play-offs d’accession à la Ligue 1.

« Une saison, c’est très long. Moi, je l’ai vu sur ma première année au Paris FC. À cette période-là, on avait 7 points sur 30, il me semble. Et au final, on a failli monter, parce qu’on a joué les play-offs (5e) à la fin », se souvient-il.

Un exemple particulièrement intéressant pour Nantes : le Paris FC, aujourd’hui pensionnaire de Ligue 1, a démontré qu’un début de championnat raté ne condamnait pas nécessairement les ambitions d’une équipe.

« La mayonnaise va prendre » : Doucet croit au réveil nantais

L’ancien Canari ne se contente pas de rappeler ce précédent. Il estime également que le contenu proposé par les Nantais laisse entrevoir des raisons d’espérer. « Dans le contenu, c’est très bien. J’espère juste qu’ils vont continuer à travailler comme ils font, que la mayonnaise va prendre et qu’ils auront plus de réussite sur les prochains matchs », confie-t-il.

Reste désormais à transformer ces impressions positives en résultats. Car si le FC Nantes veut regarder vers le haut du classement, il devra rapidement enchaîner les victoires. 14e de L2, le FCN a l’occasion de revenir à cinq points du top 5 en cas de victoire contre Grenoble lundi.