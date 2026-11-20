Alors que la gestion de Loan Merrifield fait débat, une autre jeune promesse du FC Nantes serait elle aussi confrontée à une situation compliquée au club.

Le FC Nantes peine-t-il à exploiter tout le potentiel de ses jeunes talents ? Alors que la situation de Loan Merrifield et son utilisation chez les professionnels suscitent de nombreuses interrogations, un autre espoir de la Jonelière attire l’attention : Jalen Foucan.

Sur X, un internaute a justement tenu à mettre en avant le jeune milieu de terrain, estimant qu’il était trop souvent oublié malgré ses grandes qualités. Une remarque à laquelle Emmanuel Merceron, observateur reconnu de l’actualité des Canaris, a répondu sans détour : « Oui, mais c’est très compliqué pour lui au club là pour différentes raisons… malheureusement. »

Jalen Foucan, un talent qui attend son heure à Nantes ?

Âgé de 17 ans, Jalen Foucan fait partie des joueurs prometteurs issus de la formation nantaise. Arrivé à la Jonelière à l’âge de 14 ans après son passage à l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt, le milieu offensif s’est progressivement imposé comme un élément important de sa génération.

Ses qualités techniques, sa vision du jeu et sa capacité à se projeter vers l’avant ont notamment été mises en évidence par le quotidien L’Équipe, qui lui a consacré un épisode de son podcast « L’avenir leur appartient ». Le FC Nantes a d’ailleurs décidé de lui faire signer son premier contrat professionnel en juin dernier, jusqu’en 2029.

Mais son potentiel ne suffit visiblement pas à lui garantir une situation simple au sein du club. La réponse d’Emmanuel Merceron laisse entendre que plusieurs difficultés entourent actuellement son cas, sans toutefois en préciser la nature.

Un nouveau dossier sensible pour le FC Nantes ?

Après les interrogations autour de Loan Merrifield, qui n’a jamais disputé la moindre minute avec les pros, le cas Jalen Foucan vient donc alimenter les discussions sur la gestion des jeunes talents nantais.

Une chose est certaine : le FC Nantes possède plusieurs joueurs à fort potentiel dans son centre de formation. Reste désormais à savoir si le club saura leur offrir les conditions nécessaires pour franchir un nouveau cap et s’imposer progressivement chez les professionnels.