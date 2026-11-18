Les jeunes du FC Nantes peuvent encore se sentir lésés après mal démonstration infligée au Stade Castelbourgeois au 7e tour de la Coupe de France (9-1).

Le FC Nantes a parfaitement négocié son 7e tour de Coupe de France face au Stade Castelbourgeois, avec une démonstration offensive conclue sur le score sans appel de 9-1.

La démonstration du FC Nantes laisse un goût amer

Pourtant, malgré cette large victoire, les choix de Grégory Poirier ont suscité des interrogations chez une partie des supporters nantais. Beaucoup espéraient en effet profiter de cette rencontre pour voir plusieurs jeunes issus du centre de formation intégrer le groupe professionnel et bénéficier d’un temps de jeu intéressant. Mais l’entraîneur du FC Nantes a finalement privilégié une équipe proche de son ossature habituelle en Ligue 2. Un choix difficile à comprendre pour certains observateurs, qui y voient un nouveau signal négatif envoyé à la formation nantaise. Alors qu’une rencontre de Coupe de France face à un adversaire largement inférieur pouvait constituer une belle occasion de donner leur chance aux jeunes Canaris, les opportunités ont été particulièrement limitées.

Cette décision n’a pas manqué de faire réagir les supporters. Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Merceron a notamment exprimé son incompréhension face à la situation : « Bon finalement toutes les prises de paroles sur la grande entente avec le centre de formation c’était des conneries. » Une sortie qui illustre le décalage ressenti par une partie des suiveurs du FC Nantes entre les discours affichés autour de la valorisation de la formation et les choix effectués sur le terrain. La Coupe de France représentait pourtant une opportunité intéressante pour offrir de l’expérience aux jeunes joueurs, sans nécessairement compromettre les chances de qualification de l’équipe.

Mongo, seule éclaircie pour les jeunes du FC Nantes

Dans ce contexte, la deuxième apparition professionnelle d’Enzo Mongo constitue finalement la principale satisfaction du côté de la formation nantaise. Le défenseur central de 21 ans est entré en cours de rencontre face au Stade Castelbourgeois. Il faut remonter au 11 février 2024 pour retrouver sa première apparition chez les professionnels. À l’époque, le jeune défenseur avait été utilisé en fin de match par Jocelyn Gourvennec lors de la victoire du FC Nantes sur la pelouse de Toulouse (2-1).

Plus de deux ans et demi après cette première expérience, Mongo a donc retrouvé les terrains avec l’équipe première. Une petite récompense pour le joueur, mais qui ne suffira probablement pas à calmer les frustrations autour de la place accordée aux jeunes du centre de formation. Car au-delà de cette qualification spectaculaire, une question demeure : quelle place le FC Nantes souhaite-t-il réellement accorder à ses jeunes talents dans son projet sportif ?