FC Nantes : les Canaris ont fait un terrible clin d’oeil au RC Lens face à Châteaubourg

Vainqueur 1-9 du Stade Castelbourgeois en Coupe de France, le FC Nantes a signé un carton qui rappelle forcément le cauchemar vécu par le RC Lens face à Côme en Ligue des champions.

Il y a des coïncidences qui ne passent pas inaperçues. En écrasant le Stade Castelbourgeois (1-9) lors du 7e tour de la Coupe de France, le FC Nantes a repris à son compte un score qui rappelle de très mauvais souvenirs aux supporters du RC Lens. Quelques jours après la lourde défaite des Sang et Or contre Côme (1-9) en Ligue des champions, les Canaris ont signé exactement le même résultat, mais avec une différence de taille : cette fois, ils étaient du bon côté du tableau d’affichage !

Le FC Nantes réalise le même score que le cauchemar lensois

Le football aime parfois les ironies du calendrier. Alors que le RC Lens a vécu une soirée particulièrement douloureuse face à Côme il y a quelques jours, avec neuf buts encaissés pour un seul inscrit, le FC Nantes a reproduit ce score spectaculaire sur la scène nationale.

Face au Stade Castelbourgeois, les Nantais n’ont pas fait dans la demi-mesure. Les Canaris ont inscrit neuf buts et n’ont concédé qu’une seule réalisation. Une véritable démonstration offensive qui leur permet de poursuivre leur aventure en Coupe de France.

Pour les supporters lensois, difficile de ne pas repenser à cette soirée européenne qui avait tourné au cauchemar. Le même 1-9, mais deux histoires radicalement différentes : une humiliation pour les Sang et Or, une fête offensive pour les Nantais.

Un clin d’œil involontaire qui fait sourire

Bien évidemment, les circonstances ne sont pas comparables. Le FC Nantes affrontait le Stade Castelbourgeois en Coupe de France, tandis que le RC Lens avait été confronté à Côme en Ligue des champions. Mais la ressemblance au tableau d’affichage est suffisamment amusante pour attirer l’attention.

Les Canaris peuvent, eux, retenir l’essentiel : une qualification convaincante pour le 8e tour et une attaque particulièrement inspirée. Ils retrouveront le FC Nueillaubiers le 29 novembre prochain.

Une chose est certaine : à Nantes, le score de 1-9 est synonyme de sourire. À Lens, il rappelle encore une soirée européenne que les supporters préféreraient rapidement oublier.