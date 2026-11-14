Flashback, il y a un an : Quand Nantes rêvait de ses anciens pour le maintien… avant de plonger en Ligue 2

Il y a un an, le FC Nantes cherchait à rallumer la flamme en rappelant d’anciens Canaris pour éviter la catastrophe en Ligue 1. Douze mois plus tard, le club affronte une réalité bien différente, entre Ligue 2 et effectif décimé, où les espoirs ont changé de visage.

Il y a un an : le retour des anciens pour sauver la maison jaune

Novembre 2025, la Beaujoire retenait son souffle. Englué dans une nouvelle saison galère en Ligue 1, le FC Nantes cherchait la solution miracle pour éviter la descente. Dans le talk mercato du moment, deux noms revenaient en boucle : Kader Bamba, alors à Clermont, et Abdoulaye Touré, ex-patron du milieu, passé par Le Havre. Les deux avaient quitté la maison mais incarnaient ce supplément d’âme et ce vécu ligue 1 qui manquaient cruellement aux Canaris.

Bamba, à 31 ans, représentait l’opportunité low-cost par excellence : un transfert abordable, une expérience du club, et surtout la capacité à guider les jeunes pousses comme Guirassy ou Benhattab. Touré, estimé à trois millions d’euros, promettait de ramener puissance, récupération et impact dans un entrejeu dépeuplé. L’hiver s’annonçait tendu, chaque euro devait compter : miser sur des anciens de la maison paraissait aussi rationnel que rassurant. À cette époque, la question n’était pas de savoir si Nantes pouvait tomber, mais comment l’éviter, à tout prix…

Un an plus tard : de la peur de la relégation à la réalité du terrain

Douze mois ont passé et le décor a radicalement changé : le FC Nantes ne lutte plus pour le maintien en Ligue 1, il se bat en Ligue 2. La promesse de renforts expérimentés n’a visiblement pas suffi, ou n’a jamais vraiment pris forme. Aujourd’hui, le club évolue dans un championnat qu’il n’imaginait pas retrouver si vite, et l’urgence s’est déplacée : il ne s’agit plus de sauver la place parmi l’élite, mais de reconstruire dans la difficulté.

La victoire à Pau a offert un bol d’air, mais l’actualité est surtout marquée par une hécatombe d’absents, une cascade de forfaits et la nécessité de lancer des jeunes en Coupe de France pour combler les trous. Hachem, Robinet, Doucouré, Mirbach, Tati, Sow… la liste s’allonge et oblige Grégory Poirier à bricoler, à composer avec les moyens du bord. Loin des mercatos de panique ou des retours clinquants, Nantes vit au rythme des blessures, des suspensions et des absences pour sélection. Les supporters, eux, sont privés de déplacement à Montpellier et en Coupe de France, signe d’un climat tendu même en dehors du terrain.

Le contraste est saisissant : il y a un an, on rêvait d’expérience pour encadrer la jeunesse ; aujourd’hui, on jette les jeunes dans le grand bain faute de mieux. Nantes voulait éviter une crise, il en traverse une autre, plus profonde, celle de la reconstruction forcée. Reste une lueur d’espoir : même dans la difficulté, la passion ne faiblit pas. Reste à savoir si, cette fois, la jeunesse saura écrire une nouvelle page plus heureuse.