FC Nantes : on sait enfin qui diffusera le match de Coupe de France contre le Stade Castelbourgeois 

Le 7e tour de Coupe de France entre le Stade Castelbourgeois et le FC Nantes sera bien diffusé.

C’était l’une des mauvaises surprises de cette semaine pour les supporters du FC Nantes. Malgré l’importance de cette entrée en lice en Coupe de France, beIN Sports avait annoncé qu’aucune rencontre du 7e tour ne serait retransmise sur ses antennes.

Le FC Nantes sauvé de l’écran noir

Une situation qui laissait craindre une rencontre sans diffusion télévisée pour ceux qui ne pourraient pas effectuer le déplacement. Mais le dossier a finalement connu un dénouement heureux. Le FC Nantes a officialisé mardi la retransmission de son match sur TéléNantes et sur sa propre chaîne YouTube.

L’information avait d’abord été évoquée par Emmanuel Merceron, qui avait annoncé des discussions entre plusieurs chaînes et le FC Nantes. Ces échanges ont donc abouti à un accord avec TéléNantes. Le club a lui-même confirmé la nouvelle sur ses supports officiels. Les supporters disposeront ainsi de deux possibilités pour suivre cette rencontre, sans avoir besoin d’un abonnement à beIN Sports.

Rendez-vous dimanche à 14h

Une excellente nouvelle pour les amoureux des Canaris, qui pourront regarder leur équipe faire son entrée dans la compétition depuis leur domicile. Le rendez-vous est fixé au dimanche 15 novembre à 14 heures. Le FC Nantes se déplacera sur la pelouse du Stade municipal de Vitré pour affronter le Stade Castelbourgeois, pensionnaire de Régional 1.

La rencontre a été délocalisée à Vitré en raison de la non-homologation du stade habituel du club breton. Sur le terrain, les hommes de Grégory Poirier devront éviter le piège face à un adversaire évoluant plusieurs divisions en dessous. Pour les supporters du FC Nantes, le principal soulagement est désormais acquis : ils ne manqueront pas cette entrée en lice en Coupe de France.