FC Nantes : 8 absents et 2 incertains pour Poirier avant le Stade Castelbourgeois

Le FC Nantes devra composer avec huit absents et deux joueurs incertains pour son entrée en lice en Coupe de France face au Stade Castelbourgeois.

Pendant la trêve internationale du mois de novembre, le FC Nantes va entamer sa campagne de Coupe de France. Pour leur entrée en lice, les Canaris se déplaceront ce dimanche (14h) sur la pelouse du Stade Castelbourgeois, pensionnaire de Régional 1, à l’occasion du 7e tour de la compétition. Une rencontre largement à la portée des hommes de Grégory Poirier sur le papier, mais pour laquelle l’entraîneur nantais devra composer avec un effectif diminué.

Au moins huit absents pour le FC Nantes face au Stade Castelbourgeois

Pour ce premier rendez-vous en Coupe de France, Grégory Poirier devra se passer d’au moins huit joueurs. Trois sont blessés (Alexis Mirbach, Tylel Tati et Saïdou Sow), tandis que cinq autres ont été convoqués en sélection : Fodé Doucouré avec le Mali, Sékou Doucouré avec les U23 maliens, Moustapha Dabo avec l’équipe de France U20, Tom Raiani avec les U19 tricolores et Loan Merrifield avec les U17. Si ces trois derniers évoluent principalement avec les équipes de jeunes ou la réserve, ils auraient pu constituer des solutions supplémentaires pour ce match face au Stade Castelbourgeois.

À ces huit absences s’ajoutent deux incertitudes concernant Ryad Hachem et Thomas Robinet. Touché aux adducteurs et déjà forfait lors de la dernière rencontre face au Pau FC (0-2), le premier reste incertain pour ce 7e tour de Coupe de France. De son côté, Thomas Robinet a été contraint de quitter ses partenaires sur blessure dès la 19e minute face aux Palois, sans que la nature de son pépin physique ni sa durée d’indisponibilité soient encore connues. Grégory Poirier pourrait donc être contraint de remanier son groupe et de puiser davantage dans le centre de formation pour compléter son effectif. Une situation qui ne facilitera pas la tâche des Canaris, déterminés à éviter toute mauvaise surprise face au Stade Castelbourgeois.