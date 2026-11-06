FC Nantes Mercato : un départ acté avant Pau, la Ligue 1 en ligne de mire !

Avant le déplacement du FC Nantes à Pau, Fabien Centonze a confirmé qu’il vivait sa dernière saison sous le maillot nantais, avec une priorité : laisser le club à la place qu’il estime être la sienne, en Ligue 1.

Le déplacement à Pau s’annonce important pour le FC Nantes. Alors que les Canaris traversent une période compliquée, Fabien Centonze a livré un entretien sans détour sur la situation sportive du club, mais aussi sur son avenir personnel. De retour dans la rotation nantaise, le piston droit entend profiter de cette fin de saison pour retrouver du rythme et terminer son aventure sur une meilleure note.

Fabien Centonze confirme son départ du FC Nantes

La situation contractuelle du défenseur est désormais au cœur de ses préoccupations. Dans sa dernière année de contrat, le joueur de 30 ans ne cache pas que cette saison représente une étape particulière dans son parcours nantais. Son objectif est clair : enchaîner les rencontres, éviter les blessures et retrouver une continuité physique.

Mais au-delà de son cas personnel, Fabien Centonze souhaite surtout partir avec le sentiment du devoir accompli. « Je suis dans ma dernière année de contrat. J’ai envie de partir en laissant une meilleure image et surtout laisser le club à sa place, qui est la Ligue 1 », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Journal Nantes Sport.

Un message fort, alors que le FC Nantes évolue actuellement en Ligue 2 et doit impérativement retrouver de la régularité pour espérer remonter dans l’élite. Si son départ à l’issue de son contrat se dessine, le défenseur veut d’abord contribuer à redresser la situation sportive.

Le FC Nantes doit arrêter de faire des cadeaux

Avant d’affronter Pau, Centonze a également pointé les lacunes récurrentes des Canaris. Le match nul contre Clermont (1-1) a notamment laissé des regrets au groupe nantais, qui estime avoir perdu des points évitables.

Le constat du défenseur est sans appel : « Ce qui est frustrant, c’est que parfois, on ruine des semaines de travail sur des petites erreurs qui peuvent facilement être évitables. »

Pour le FC Nantes, le déplacement à Pau représente donc une nouvelle occasion de réagir. Centonze, lui, veut profiter de chaque minute pour retrouver son meilleur niveau et aider les Jaune et Vert à retrouver la Ligue 1. Avant de tourner définitivement la page nantaise, il espère surtout laisser le club dans l’élite du football français.