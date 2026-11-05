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FC Nantes : Poirier annonce un retour et 4 absents à Pau 

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Grégory Poirier (FC Nantes)

Grégory Poirier s’est présenté en conférence de presse avant le match de la 12e journée de Ligue 2 entre Pau le FC Nantes (samedi, 20h).

Présent en conférence de presse avant cette 12e journée de Ligue 2, Grégory Poirier a annoncé une bonne nouvelle avec le retour de Dehmaine Tabibou aux entraînements. Une possibilité supplémentaire dans le secteur offensif pour préparer ce rendez-vous à Pau.

Quatre absents, dont deux défenseurs

En revanche, le FC Nantes devra composer avec plusieurs forfaits. Alexis Mirbach et Tylel Tati sont toujours indisponibles. Ils sont rejoints à l’infirmerie par Ryad Hachem et Saidou Sow, qui ne seront pas aptes pour la rencontre.

Deux absences supplémentaires en défense qui obligeront donc Poirier à revoir ses options avant ce déplacement important du FC Nantes dans le Béarn.

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