FC Nantes : un premier verdict est tombé pour le remplaçant de Poirier !

Les supporters du FC Nantes ont livré leur verdict sur le possible successeur de Grégory Poirier à travers un sondage réalisé par nos soins.

Le match nul concédé vendredi dernier face à Clermont (1-1) n’a rien arrangé à la situation de Grégory Poirier sur le banc du FC Nantes. Toujours englués dans le bas du classement de Ligue 2, les Canaris peinent à retrouver une dynamique positive depuis l’arrivée du technicien de 44 ans. Alors que les résultats tardent à s’améliorer, les interrogations se multiplient autour de l’avenir de l’entraîneur nantais. Un nouveau changement sur le banc pourrait donc être envisagé par les dirigeants du FC Nantes dans les prochaines semaines si l’équipe ne parvient pas rapidement à redresser la barre.

Les supporters du FC Nantes se positionnent sur l’après-Poirier

Dans ce contexte, nous avons interrogé les supporters nantais sur le compte X de But! FC Nantes afin de connaître leur préférence en cas de départ de Grégory Poirier. À la question « En cas de limogeage de Grégory Poirier, qui voudriez-vous voir débarquer sur le banc du FC Nantes ? », quatre réponses étaient proposées : Antoine Kombouaré, Christophe Pélissier, Philippe Montanier et « un autre coach ». Et le verdict est tombé : avec 42 % des suffrages, l’option « un autre coach » arrive en tête, signe qu’une partie importante des votants souhaiterait voir les dirigeants nantais explorer d’autres pistes que les trois noms proposés.

Parmi les entraîneurs cités, Christophe Pélissier se détache nettement avec 29 % des votes, faisant de lui le favori des supporters ayant participé à ce sondage parmi les trois techniciens proposés. L’ancien entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, arrive en troisième position avec 20,3 % des suffrages, tandis que Philippe Montanier ferme la marche avec seulement 8,7 %. Des résultats qui montrent que les votants sont loin de s’accorder sur l’identité du possible successeur de Grégory Poirier. Reste désormais à savoir si la direction nantaise décidera de maintenir sa confiance à son entraîneur ou d’étudier d’autres options pour tenter de relancer la saison des Canaris.